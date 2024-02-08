Интимный пирсинг: все от особенностей процедуры до ухода после прокола
© Freepik
Интимный пирсинг часто делают, чтобы повысить уверенность в себе и раскрыть сексуальность. Его не видно, но самооценку поднимает. О том, какие бывают проколы для женщин и мужчин в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала сооснователь салона Пирсинг Ателье Анна Сибирякова.
Проколы делятся на функциональные и не функциональные
У женщин функциональные - вертикальный и горизонтальный проколы капюшона клитора. Подобные проколы оказывают дополнительную стимуляцию во время активных физических нагрузок (и речь здесь совсем не об интимной близости). Например, во время езды на велосипеде, отжиманий или иных подобных активностей. Правда, такой эффект наблюдается не у всех. Многое зависит от анатомических особенностей обладателя прокола и самого украшения: более массивное с высокой вероятностью окажет стимулирующее действие, нежели миниатюрное.
«Прокол капюшона клитора будет в разы быстрее заживать, чем, например, прокол хеликс (хрящевая часть ушной раковины), потому что выполняется на слизистой. В среднем восстановление занимает 3-4 месяца при выполнении всех рекомендаций мастера по уходу».
Анна Сибирякова
Сооснователь салона Пирсинг Ателье
Также женщинам выполняют прокол малых и больших половых губ. Первый проходит сквозь плотную ткань, поэтому заживает дольше, чем пирсинг капюшона или малых половых губ. Если прокол расположить рядом с клитором, он может стимулировать его сбоку. Некоторые предпочитают делать этот прокол в верхней части губ, чтобы было виднее, другие - у самого входа во влагалище, чтобы партнер могу их чувствовать во время близости.
Среди мужчин популярен прокол «Принц Альберт» - прокол полового члена от уздечки к уретре. Название он получил в честь саксонского принца-консорта Альберта Саксен-Кобург-Готского. Функциональности у этого прокола для мужчины нет, она скорее для женщины.
Гиш — горизонтальный пирсинг между мошонкой и анусом в месте пересечения центрального и внутреннего швов брюк. Здесь украшение как раз стимулируют простату и повышает ощущение удовольствия.
Хафада – прокол кожи вокруг яичек или мошонки. Украшение в данном проколе будет оказывать дополнительную стимуляцию женщины во время близости.
Воздерживаться после генитального прокола от половых контактов нужно до первичного заживления прокола, то есть от 2 до 5 недель (все очень индивидуально).
За генитальными проколами требуется особенно тщательный уход. Здесь речь даже не об использовании антисептиков, поскольку они могут менять микрофлору и стать причиной дисбактериоза, но о ежедневных утренних и вечерних гигиенических процедурах.
«Наличие генитального прокола никак не помешает проходить гинекологические, проктологические или урологические обследования. Хотя человек должен быть готов к негативной реакции врача, основанной на его личных вкусах и предпочтениях. Однако украшение необходимо вынимать перед оперативными вмешательствами или рентгеном, поскольку он может исказить картинку на снимке».
Анна Сибирякова
Сооснователь салона Пирсинг Ателье