Интимный пирсинг: все от особенностей процедуры до ухода после прокола

Также женщинам выполняют прокол малых и больших половых губ. Первый проходит сквозь плотную ткань, поэтому заживает дольше, чем пирсинг капюшона или малых половых губ. Если прокол расположить рядом с клитором, он может стимулировать его сбоку. Некоторые предпочитают делать этот прокол в верхней части губ, чтобы было виднее, другие - у самого входа во влагалище, чтобы партнер могу их чувствовать во время близости.

Среди мужчин популярен прокол «Принц Альберт» - прокол полового члена от уздечки к уретре. Название он получил в честь саксонского принца-консорта Альберта Саксен-Кобург-Готского. Функциональности у этого прокола для мужчины нет, она скорее для женщины.

Гиш — горизонтальный пирсинг между мошонкой и анусом в месте пересечения центрального и внутреннего швов брюк. Здесь украшение как раз стимулируют простату и повышает ощущение удовольствия.

Хафада – прокол кожи вокруг яичек или мошонки. Украшение в данном проколе будет оказывать дополнительную стимуляцию женщины во время близости.

Воздерживаться после генитального прокола от половых контактов нужно до первичного заживления прокола, то есть от 2 до 5 недель (все очень индивидуально).

За генитальными проколами требуется особенно тщательный уход. Здесь речь даже не об использовании антисептиков, поскольку они могут менять микрофлору и стать причиной дисбактериоза, но о ежедневных утренних и вечерних гигиенических процедурах.