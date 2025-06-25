Интервальное голодание: преимущества и недостатки диеты

Тренд на разнообразные диеты набирает обороты. Ради лучшей версии себя люди готовы не просто есть меньше, а сознательно отказаться от приемов пищи на несколько часов и даже дней. На тему интервального голодания пишут книги, врачи раздают рекомендации, знаменитости делятся опытом. Действительно ли это реальный способ, чтобы снизить вес и не навредить здоровью? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-косметолог и нутрициолог Дарья Тесленко.

Фастинг, пищевое воздержание, интервальное голодание – каким бы термином его не обозначали, суть одна: варьирование периодов потребления пищи и отказа от нее. Человек сам устанавливает, в какое время он ест, а в какое голодает. Как заверила специалист, при отсутствии противопоказаний и правильном выполнении всех рекомендации такая схема питания результативна и полезна для организма.

Популярные схемы интервального голодания

Интервальное голодание получило такую популярность благодаря простоте метода: не надо подсчитывать калории, составлять особенное меню. У него есть несколько вариантов, которые используются в зависимости от удобства. Для начала надо определиться с периодами приема пищи. Некоторые для того, чтобы уложиться в определенные временные рамки, отказываются от завтрака или сдвигают время ужина, другие вписывают все три трапезы в меньший промежуток.

Классическая схема, часто используемая новичками, 16:8, 8 часов из которых вы нормально питаетесь, а в оставшиеся 16 пьете лишь воду, чай или кофе без сахара. Так можно есть каждый день, потому что половина времени приходится на сон. Схемы голодания 18:6 и 20:4 – строже. Смысл тот же, только сокращается «окно» приема пищи. При этом не должна уменьшаться ваша суточная норма калорий, иначе организм будет в дефиците.

«Окно еды» – не значит, что вы можете есть без остановки все подряд. Именно из-за возможности срывов такой режим не рекомендуется людям со склонностью к расстройству пищевого поведения.

Для быстрого и качественного результата надо следить за интервалом голода между ужином и завтраком следующего дня. Он обычно составляет 10–12 часов. А последний прием пищи должен быть минимум за 3 часа до сна.

Преимущества интервального голодания

При соблюдении правильного режима заметно снижается вес. Интервальное голодание помогает со временем приобрести новые привычки питания.

Это не только стабильно снижает массу тела, но и не дает ее набирать в дальнейшем;

уменьшаются запасы гликогена, жиры используются как источник энергии. Растет уровень соматотропного гормона, расщепляющего жировую ткань, стимулируется синтез белка и рост мышечной массы;

повышается восприимчивость организма к инсулину, снижаются факторы развития инсулинорезистентности, диабета;

повышается пластичность нейронов мозга, голова начинает работать лучше;

снижается риск Альцгеймера, Паркинсона, появления депрессивных состояний;

набирает обороты аутофагия - процесс отмирания нездоровых клеток. В результате увеличивается продолжительность жизни;

снижается развитие инфаркта, инсульта, заболеваний нервной системы.

Недостатки интервального голодания

Главный минус интервального голодания – возможный дефицит в организме необходимых питательных веществ, что может негативно отразиться на здоровье и вызвать понижение уровня половых гормонов, слабость, утомляемость, снижение концентрации, обезвоживание, анемию и так далее. Особенно это касается тех, кто практикует голодание свыше 48 часов. Поэтому лучше это делать в специальной клинике или санатории под наблюдением специалистов.

Кому нельзя голодать

Нутрициолог Тесленко предупреждает, что, несмотря на все плюсы интервального голодания, подход к новому типу питания должен быть осознанным. Прежде всего от него стоит отказаться беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет и пожилым старше 70 лет.

Не стоит голодать и при некоторых заболеваниях:

ЖКТ (гастрита, язвы желудка и 12-типерстной кишки, панкреатите, циррозе, гепатите, желчекаменной болезни и сладже) и почек (мочекаменной болезни, почечной недостаточности);

щитовидной железы (гипотиреозе, тиреотоксикозе);

сахарного диабета 1-го типа;

сердечно-сосудистой системы (гипотонии, тромбофлебите, сердечно-сосудистой недостаточности, состоянии после перенесенного инфаркта миокарда и инсульта).

Организм, ослабленный болезнью или хирургическим вмешательством, тоже лучше не подвергать стрессу, вызванному голоданием. Стоит воздержаться от новых пищевых практик при наличии дефицита массы тела, истощении, низких показателях белка в крови, выраженной анемии и железодефиците.