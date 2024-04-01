Интернет-разведчик рассказал о том, можно ли было предотвратить теракт в «Крокусе»

Интернет-разведчик Бедеров рассказал о поиске заказчиков теракта в «Крокусе». Об этом стало известно «Страстям».

Игорь Бедеров, который на протяжении 10 лет занимается поиском преступников в Интернете, рассказал, что с технической точки зрения предотвратить теракты достаточно тяжело.

«Чисто теоретически, ни один теракт предотвратить невозможно если он был грамотно организован. Технически можно было общаться и не в Telegram, используя свой мессенджер со своим шифрованием и никакое даже условное АНБ не могло бы ничего перехватить», — объяснил он.

Однако учитывая то, что террористы в «Крокусе» были пойманы вместе с мобильными, на которых они переписывались с возможными заказчиками, правоохранители могут выйти на этих людей, рассказывает Бедеров.

«Да, безусловно. Для этого на исследование должны быть переданы их устройства, проведены определенные мероприятия. Это уже будет делать ФСБ», — добавил он.

Полное интервью с Игорем Бедеровым о безопасности и анонимности в Интернете читайте по ссылке.