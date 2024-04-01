Интернет-разведчик рассказал о следах, которые оставляют пользователи в Сети

Интернет-разведчик Игорь Бедеров рассказал в интервью «Страстям» о следах, которые оставляют пользователи в Сети.

По словам специалиста, который более 10 лет занимается интернет-розыском, пользователи Сети ежедневно оставляют «цифровые следы», по которым их можно отследить.

«Если мы говорим про пассивный „цифровой след“, то он остается при всех наших посещениях веб-ресурсов, например, когда мы авторизуемся на сайтах. Также у нас есть активный „цифровой след“, который оставляет сам человек — это регистрации во всевозможных блогах, форумах, соцсетях, ведение веб-сайта. Все то, что мы осознанно публикуем о себе», — рассказал он.

При этом сохранить анонимность в Интернете сейчас крайне сложно. По словам Бедерова, это можно сделать только подменив свою реальную личность выдуманной.

«Чаще всего пытаются личность заместить. То есть создать личность, которая никак не будет связана с вашей настоящей. Это сейчас выражается у подростков — они портят свой „цифровой след“ и регистрируются под несуществующими персональными данными, не выкладывают свои фотографии и так далее», — объяснил специалист.

Полное интервью с Игорем Бедеровым о цифровой безопасности и анонимных мессенджерах читайте по ссылке.