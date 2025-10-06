Инстасамка упала с третьего этажа и оказалась посреди Финского залива в темноте

Инстасамка упала с третьего этажа и оказалась посреди Финского залива в полной темноте. Об этом сайту «Страсти» сообщила пресс-служба телеканала СТС.

В новом шоу «Форт. Возвращение легенды», которое выходит 26 октября в 21:00 на СТС, Инстасамка участвовала с мужем Moneyken. Пара признавалась, что впервые снимается в экстремальном телепроекте, и не скрывала волнения. В одном из испытаний артистке предстояло столкнуться со страхом высоты. По условиям игры, ей нужно было лететь вниз головой с третьего этажа, держа в руке дымовую шашку.

Испытание проходило вечером, когда стемнело и сильно похолодало. При этом Инстасамка не снимала черные очки, которые носила весь день.

«Твоя задача — красиво встать, красиво упасть и красиво сорвать недостающую часть ключа», — сказал ей ведущий шоу Александр Петров.

В новом проекте Инстасамке и другим звездным участникам предстояло собрать все части ключа и подсказки на территории форта Император Александр Первый, чтобы добраться до сокровищницы Петра Первого, которая, по легенде, находится внутри форта Кроншлот.