Инфекционист рассказал об опасности дождевой воды

Вокруг дождевой воды постоянно идут споры. Одни считают ее считают абсолютно чистой, собирая ее для полива растений и даже для употребления в пищу. Другие же предостерегают, что в современных условиях дождевая вода может быть насыщена вредными веществами из атмосферы. Врач-инфекционист «Инвитро», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал сайту «Страсти», можно ли пить дождевую воду.

По словам врача, дождевая вода имеет риски химического заражения. Потенциальное отравление возможно, если в ее составе есть вредные вещества, но все же маловероятно, считает инфекционист.

«Чтобы отравиться, нужно выпить много „химической“ дождевой воды. Вообще в ней минимальное количество микробных рисков. Конечно, мы не знаем, откуда она испарялась, но бактериальных рисков в ней очень немного», — объяснил доктор.