Опубликовано 18 сентября 2025, 06:00
Инфекционист Поздняков объяснил, почему не стоит пить средства от глистов для профилактики

Летний сезон ассоциируется с изобилием свежих овощей, фруктов и отдыхом на природе. Однако эти удовольствия повышают и риск паразитарных инвазий. Традиционно с наступлением осени многие рассматривают возможность профилактического приема противопаразитарных средств. Целесообразна ли такая практика с точки зрения доказательной медицины? Об этом сайту «Страсти» рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист «ИНВИТРО» Андрей Поздняков.

По словам инфекциониста, людям не стоит принимать таблетки от глистов в профилактических целях. Однако домашних животных важно обрабатывать от паразитов регулярно.

Острая глистная инвазия, объясняет специалист, имеет ярко-выраженные симптомы, включая и повышение температуры, и самые различные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны легких, выраженные изменения в анализах. Однако к необратимым последствиям заражение паразитами привести не может.

«После летнего периода таблетки от глистов пить не нужно. Потому что паразитарных инвазий великое множество. И они все лечатся разными препаратами. А пить несколько препаратов одновременно не рекомендуется. К летальному исходу могут привести только очень запущенные случаи, что случается крайне редко. Как правило, помогает адекватно назначенное лечение», — заключил врач.

Точный диагноз человеку можно поставить только после проведения лабораторных исследований. Исходя из выявленного типа паразитов назначается необходимое лечение.