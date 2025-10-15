Инфекционист объяснил, почему антибиотики нужно пить только по назначению врача

Антибиотики не стоит пить самостоятельно без назначения врача. В противном случае можно навредить здоровью. Об этом сайту «Страсти» рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист ИНВИТРО Андрей Поздняков.

Как пояснил инфекционист, человеку сложно понять, что стало причиной заболевания: вирусы, бактерии, нарушения в иммунной системе или развитие аутоиммунных процессов.

«В такой ситуации есть риск получить побочные эффекты и осложнения от неправильного самостоятельного лечения и затянуть с началом необходимой терапии. Например, человек заболел гриппом и сразу начал пить антибиотики. В такой ситуации препарат не поможет, так как на вирус не действует, да и еще провоцирует иммуносупрессию — угнетение иммунитета, что неблагоприятно скажется на течении заболевания», — отметил врач.

Поздняков добавил, что к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная, но принимать заранее препараты — бесполезно. Антибиотики работают только, когда есть бактерия, присоединяясь к ней и убивая ее.

Антибиотики следует принимать строго по назначению врача. Важно исключить разовые приемы препарата, говорит специалист. Если вдруг возникает пропуск дозы, лечение необходимо продлить на один прием. Оптимальный вариант — перед отменой антибиотиков убедиться в том, что бактерии нейтрализованы: нужно сдать общий анализ крови и анализ на С-реактивный белок, заключил Поздняков.

«Наличие у бактерии устойчивости к определённому виду антимикробных препаратов называется антибиотикорезистентностью, — говорит врач. — Антибиотикорезистентность можно заподозрить, когда у человека есть очаг инфекции, который он раньше успешно лечил антибиотиками, но не долечил, продолжает специалист. И этот же препарат, примененный в этих же условиях, в той же дозировке не дает никакого клинического эффекта. В такой ситуации скорее всего бактерии приобрели устойчивость к конкретному антибиотику».