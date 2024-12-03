«Иначе невозможно получать результаты»: солистки SEREBRO рассказали, какой Фадеев в работе

Солистки группы SEREBRO назвали Максима Фадеева требовательным наставником. KEIKO, AYA, DI рассказали о работе с продюсером сайту «Страсти».

29 ноября продюсер представил обновленный состав SEREBRO и показал первый клип группы. Певицы считают, что покорили Максима искренностью и творческими способностями.

«Есть некоторые качества, которые цепляют в людях Максима, как он сам говорил — это искренность и, конечно, творческая составляющая. Нам кажется, что мы попали в этот запрос. Каждая из нас — это творческая единица и честный, искренний человек с желанием созидать», — высказались солистки.

Артистки заявили, что Фадеев требовательный наставник. По их мнению, эта черта помогла продюсеру достичь высот и открыть новых звезд.

«Максим требовательный, иначе просто невозможно получать такие результаты. Но при этом он открытый, искренний и добрый человек. Очень эрудированный и интересный, с огромным опытом во всех сферах. С ним невероятно интересно работать, хочется слушать и вникать в каждое слово», — резюмировали певицы.