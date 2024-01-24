«Их просто так не отодрать. Соскабливать надо»: продюсер «Миража» об участниках «голой» вечеринки Ивлеевой

Продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин высказался о нашумевшей «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Напомним, что в конце декабря в Москве звезды посетили провокационное мероприятие, после которого их стали бойкотировать на телевидении, а некоторые из участников получили и реальные штрафы.

В беседе с порталом «Страсти» Литягин отметил, что подобные мероприятия организовывались всегда. Более того, нередко, когда на красных дорожках знаменитости одеваются слишком откровенно, но их за это не осуждают. Проблема именно этой тусовки заключается в том, что она вышла безвкусной и вульгарной.

«Такие «голые вечеринки» по всему миру не редкость. Но их делают приватными. Фредди Меркьюри организовывал подобные мероприятия, о них много рассказывали и там было похлеще, чем у Ивлеевой. Но ни фотографий порочащих, ни видеозаписей нет. Люди отвечали за свои поступки. Они хотели веселится для себя, а не для других, - поделился продюсер. — Что можно сказать о «голой вечеринки» Ивлеевой - убого, конечно. Дешманские декорации какие-то, некрасивые женщины, отвратительные пьяные перекошенные лица. Они не производят впечатление гламура. Они производят впечатление какого-то провинциального клуба, где собрались пьяные тетки с мужиками. Эти люди страдают от невостребованности. Им обязательно нужно каждый раз напоминать о себе. Им уже нечего изобрести. Они не знают, чем бы еще эпатировать. На Грэмми, на Оскаре, на других премиях знаменитости появляются в открытых, в откровенных нарядах. Да, это на грани приличия. Там знают, как не перейти эту самую тонкую грань, в миллиметре, но по эту сторону. А здесь отсутствие вкуса, голая провинция прет из всех, отсутствие какого-то воспитания, они все какие-то дети подворотни в моем понимании. Это не красиво, это не секси и, самое главное, в этом нет никакого творчества»

Гостями вечеринки были довольно известные люди. Среди них Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Ксения Собчак и другие. Многим после участия в мероприятии пришлось принести публичные извинения, но даже это не спасло их от потери гонораров, работы и бойкота на ТВ. Мы спросили у Андрея Литягина, а стоит ли «отменять» артистов, есть ли в этом какой-то смысл? И он заверил – те, на ком можно зарабатывать, будут продолжать это делать. Если не в России, так за границей.

«Это такой провокационный вопрос. У нас правовое государство, или это такая махновщина, самосуд? То есть этот вопрос подразумевает их всех на лобное место и на растерзание толпе? Бойкот и отмена концертов? Тут нужно четко понять, что если на них можно заработать никто ничего бойкотировать не станет. В Дубае их с удовольствием принимают, как и в других точках сбора релокантов. И платят им больше. И ничего их не отменяют, а наоборот, больше концертов становится. Если где-то можно заработать, то никто отменять не будет. Заслуживают, не заслуживают. Давайте не возвращаться к практике товарищеский советских судов. Это не имеет юридической силы. Они и те, кто их двигают, должны отвечать по закону. Если у закона есть к ним претензии».

Продюсер призвал обратить внимание на то, что артисты, принявшие участие в вечеринке Ивлеевой, работают против государства – осуществляют подмену ценностей. Он уверен, что многих нужно окончательно убрать из российского шоу-бизнеса, чтобы таким образом «навести там порядок».

«Все эти обсуждения нужны только для того, чтобы общество спустило пар. Может быть это какой-то отвлекающий маневр, чтобы занять наши мозги этим поносом и обсуждать его бесконечно. Но, в любом случае, я здесь вместе с толпой. Потому что, если я могу высказать свое мнение, может быть к нему кто-то прислушается и на самом деле сместит акценты. Люди в думе или в силовых структурах, которые расценивают эту вечеринку, должны обратить внимание на то, что это идеологическая диверсия. Я не имею ввиду, что она инспирирована извне. Но эти люди работают против государства, против системы, потому что они осуществляют подмену ценностей и куча людей им потакает. Я согласен со словами патриарха Кирилла, который говорит о рисках потери русской аутентичности. Потому что эти «артисты» осуществляют развал культуры и идеологии и подменяют культурные ценности, они не дают возможности прорасти талантам, они создают препятствия в конкурентной борьбе в шоу-бизнесе и в искусстве. Я считаю, что всеми ими, особенно теми, кто их ставит, должна заинтересоваться всерьез Федеральная антимонопольная служба. Здесь нарушение статьи Конституции о свободе творчества, здесь нарушение всех законов антимонопольных, потому что все чем занимаются эти люди - это круговой корпоративный сговор с целью извлечения наживы. Тем что они устраивают такие вечеринки, они еще раз говорят обществу: «У нас круговая порука, у нас свой круг, мы делаем, что хотим, а вы хавайте. Потому что вы для нас холопы и быдло». Во времена СССР были соответствующие органы, которые занимались идеологическим воспитанием. Я не считаю, что нужна аналогия. Но нужно серьезно задуматься и всех этих людей пустить в разработку структурами, которые отвечают за государственную безопасность. Потому что обращать внимание на такие вещи должно быть в интересах сохранения аутентичности и в интересах вообще сохранения государства. Искусство - это один из важнейших столпов, на которых держится любое государство. А здесь, я считаю, попираются государственные интересы. Потому что все эти «Голубые огоньки», я посмотрел список 2024 года, там в моем понимании могут находиться меньше 10% людей из тех, кто там находился. Всех остальных нужно просто вымести оттуда, как и из других программ. И делать это надо не бойкотом, осуждением. А отстранением от должности, уголовными, административными делами, штрафами, уголовной ответственностью. Только так», - высказался продюсер «Миража».

При этом, как считает Литягин, реального наказания для Насти Ивлеевой и ее гостей ждать не стоит. Это можно наблюдать уже сейчас, так как многие звезды вновь стали возвращаться к работе, как только скандал немного улегся.

«Будут сидеть в банке с червями, как и сидели. Ничего с ними не будет. Знаете, это как отец Федор, когда он у инженера выторговывал стулья (речь идет о сцене из «Двенадцати стульев», - прим. «Страсти»), его в дверь выгоняют, он в окно влез. Вы просто так от них не избавитесь. Потому что они несколько десятков лет прилипали, как засохшая жвачка или плевок. Их просто так не отодрать и не отмыть. Соскабливать надо. Они будут протестовать и жаловаться своим дядькам, кто их там курирует: аля, олигарх, помоги. Меня гонят, меня гнобят, - поделился мнением продюсер. — Надо разработать принципиально другую систему. Надо разогнать руководство авторских обществ, надо поменять тех людей, которые ставят этих артистов, если это государственные теле-радиовещательные компании, вплоть до уголовной ответственности за принимаемые решения. У каждой проблемы есть свое имя и фамилия, нужно понять, кто на самом деле продвигает этих людей. И спрашивать с этих людей, а не с артистов. Адмирал Колчак когда-то сказал: Не трогайте извозчиков, проституток и артистов. Они служат любой власти. Артисты всегда подстроятся. Начинать надо с тех, кто обеспечивает им эти возможности».