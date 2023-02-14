Игорь Жижикин рассказал о работе в Голливуде и съемках с Павлом Прилучным

Игорь Жижикин за свою карьеру смог посотрудничать с разными режиссерами и актерами, а также раскрыл десятки образов. В беседе в passion.ru артист рассказал, чем отличаются съемки в фильмах в нашей стране и за границей и поделился своим мнением о работе с Павлом Прилучным.

По словам Игоря, режиссеры, что в России, что в Голливуде – везде одинаковые. Различия есть только в технической стороне работы. Как считает Жижикин, в отечественной индустрии не хватает оперативности и автоматизма. За границей все схвачено и происходит быстро. А в нашей стране пока не так. Однако артист отметил, что сейчас объемы финансирования значительно увеличились. Государство начало вкладываться в развитие отечественного кино, в следствие чего появилось больше качественных сценариев и проб.

«По работе режиссера никак не отличается работа. Они везде одинаковые. А вот в специфике работы разница есть. Там фабрика уже накрученная, шустро и быстро все. У нас пока не так. Там студий-то сколько! Если Голливуд брать, то там каждая, как отдельный город. Столько декораций, снимают, что хотят. У нас времени чуть больше занимают на построение, другие какие-то технические аспекты. Но сейчас с появлением финансирования постепенно появляется возможность и снимать на другом уровне», - считает актер.

Также Игорь признался, что ни в России, ни в Голливуде нет такого проекта, за который он был бы готов взяться бесплатно. Он подчеркнул, что это его работа, а она должна быть оплачиваема. И каким бы не был хорошим режиссер и фильм – труд есть труд, а за него положено вознаграждение.

«А зачем мне бесплатно играть? Это моя работа, я учился этому много лет. У меня много любимых фильмов и режиссеров, с которыми я бы с удовольствием еще поработал, однако выделить что-то одно сложно, - поделился Жижикин. - Но из такого брутального и интересного, может, «Соловей разбойник». Интересный был фильм такой и хороший мой образ некоего Джеймса Бонда».

За свою карьеру Игорь Жижикин успел поработать со многими актерами. В Голливуде он снимался с Гэри Олдманом, Джонни Деппом, Харрисоном Фордом. Однако одним из своих любимых партнеров по площадке он называет Павла Прилучного. Они уже пересекались в нескольких проектах, в том числе «Мажоре». Сейчас же артисты вновь встретили в новом сериале «Макс и Гусь», съемки которого стартовали недавно в Москве. Об их сотрудничестве Жижикин отзывается кратко, но тепло – замечательно.

«С Павлом Прилучным работается прекрасно, замечательно. Один из любимых моих партнеров. Мы друг друга прекрасно чувствуем, мне с ним очень комфортно работать», - признался артист.