Идеальное женское тело после 40 лет: способы достижения без диет

После 40 лет многие женщины сталкиваются с быстрым набором лишнего веса. Те методы, которые могли бы быть эффективными 10 лет назад при необходимости контролировать вес, в этом возрасте уже не дают желаемого результата из-за гормональных изменений, снижения тонуса мышц, накопления подкожного жира, ухудшения состояния кожи, замедления метаболизма. О том, что делать для поддержания и восстановления фигуры, сайту «Страсти» рассказал спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу, основатель центра «Молодость и долголетие», обладатель Кубка мира по профессиональному панкратиону Матвей Одинцев.

По словам специалиста, самое главное – не паниковать и не пускаться в беспорядочную борьбу с лишним весом с применением жестких диет. Конечно, наиболее эффективной будет индивидуальная программа, которую помогут разработать специалисты: нутрициологи, реабилитологи, фитнес-тренеры. Стоит пройти и гормональное обследование, поскольку проблема лишнего веса может быть связана с работой щитовидной железы или повышенного содержания сахара в крови.

Но есть общие рекомендации, следуя которым вы сможете достигнуть желаемого результата. Нужно изменить и принять новый образ жизни: пересмотреть подход к питанию, увеличить физическую активность и обратить внимание на общее здоровье.

Привычки, которые следует внедрить в свою жизнь после 40 лет

Изменение рациона питания

Исключение из рациона сахара, дрожжей, алкоголя, газированных напитков, молочных продуктов, уменьшение потребления животного белка и использование интервального голодания способствуют нормализации обмена веществ, улучшению состояния кожи и общего здоровья.

Раздельное потребление твердой пищи и воды, а также сокращение общего количества потребляемой воды - важные составляющие поддержания здоровья и контроля веса. Часто жировые отложения содержат значительное количество воды.

Регулярные занятия спортом. Фитнес и активный образ жизни играют ключевую роль в поддержании отличной физической формы и общего здоровья. Регулярные тренировки способствуют улучшению обменных процессов, укреплению мышц и сохранению молодости, помогая поддерживать тело в идеальной форме.

Для лучшего результата важно разнообразить тренировочную программу: включить силовые упражнения, аэробные нагрузки и растяжки. Рекомендуется обратиться к специалисту, который поможет разработать эффективную программу тренировок, учитывая ваши физические возможности и состояние здоровья, например, к спортивному реабилитологу.

Таким образом, вы сможете быстрее достичь желаемых результатов, избегая возможных травм и проблем со здоровьем.

Правильная осанка должна стать привычкой