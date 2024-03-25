Идеальное женское тело после 40 лет: способы достижения без диет
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После 40 лет многие женщины сталкиваются с быстрым набором лишнего веса. Те методы, которые могли бы быть эффективными 10 лет назад при необходимости контролировать вес, в этом возрасте уже не дают желаемого результата из-за гормональных изменений, снижения тонуса мышц, накопления подкожного жира, ухудшения состояния кожи, замедления метаболизма. О том, что делать для поддержания и восстановления фигуры, сайту «Страсти» рассказал спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу, основатель центра «Молодость и долголетие», обладатель Кубка мира по профессиональному панкратиону Матвей Одинцев.
По словам специалиста, самое главное – не паниковать и не пускаться в беспорядочную борьбу с лишним весом с применением жестких диет. Конечно, наиболее эффективной будет индивидуальная программа, которую помогут разработать специалисты: нутрициологи, реабилитологи, фитнес-тренеры. Стоит пройти и гормональное обследование, поскольку проблема лишнего веса может быть связана с работой щитовидной железы или повышенного содержания сахара в крови.
Но есть общие рекомендации, следуя которым вы сможете достигнуть желаемого результата. Нужно изменить и принять новый образ жизни: пересмотреть подход к питанию, увеличить физическую активность и обратить внимание на общее здоровье.
Привычки, которые следует внедрить в свою жизнь после 40 лет
Изменение рациона питания
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Исключение из рациона сахара, дрожжей, алкоголя, газированных напитков, молочных продуктов, уменьшение потребления животного белка и использование интервального голодания способствуют нормализации обмена веществ, улучшению состояния кожи и общего здоровья.
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Раздельное потребление твердой пищи и воды, а также сокращение общего количества потребляемой воды - важные составляющие поддержания здоровья и контроля веса. Часто жировые отложения содержат значительное количество воды.
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Регулярные занятия спортом. Фитнес и активный образ жизни играют ключевую роль в поддержании отличной физической формы и общего здоровья. Регулярные тренировки способствуют улучшению обменных процессов, укреплению мышц и сохранению молодости, помогая поддерживать тело в идеальной форме.
Для лучшего результата важно разнообразить тренировочную программу: включить силовые упражнения, аэробные нагрузки и растяжки. Рекомендуется обратиться к специалисту, который поможет разработать эффективную программу тренировок, учитывая ваши физические возможности и состояние здоровья, например, к спортивному реабилитологу.
Таким образом, вы сможете быстрее достичь желаемых результатов, избегая возможных травм и проблем со здоровьем.
Правильная осанка должна стать привычкой
«После достижения возраста 40 лет особенно важно обратить внимание на осанку, так как ровная спина имеет значительное влияние на фигуру и общее состояние здоровья. Сутулость может привести к различным проблемам, таким, как боли в спине, шее и суставах, нарушения дыхания, головные боли, ухудшение психоэмоционального состояния, а также к деформациям тела: появление «холки», второго подбородка, складок на животе и талии».
Матвей Одинцев
Спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу, основатель центра «Молодость и долголетие», обладатель Кубка мира по профессиональному панкратиону
Держать под постоянным контролем ровную спину – непростая задача. Однако, если проявить настойчивость, можно выработать привычку поддерживать правильную осанку. Интересно, что именно прямая спина в XIX веке отличала даму аристократического происхождения от остальных.
Такая осанка была не только модным трендом, но и индикатором хорошего здоровья. Регулярные упражнения на коррекцию осанки, правильная посадка за столом, а также контроль над положением спины при выполнении повседневных задач – все это поможет формированию идеальной фигуры и обеспечит хорошее самочувствие после 40 лет.
Выбираем правильную обувь
После сорока важно уделить внимание выбору правильной обуви, так как это имеет прямое влияние на осанку и стройность.
Обувь на плоской подошве или на очень высоком каблуке может привести к различным проблемам, включая боли в суставах, спине и ногах, а также ухудшение осанки, и, как следствие, фигуры. Высота каблука должна варьироваться от 2-х до 6-ти см.
При выборе обуви следует обращать внимание на такие аспекты, как удобная посадка, поддержка свода стопы, амортизация подошвы, на материалы, дышащие и не натирающие кожу. Важно также подбирать обувь под конкретный тип ноги и учитывать индивидуальные особенности.
Регулярные сеансы массажа
Массаж играет важную роль в поддержании стройности и упругости тела, формировании фигуры после достижения 40-летнего возраста. Регулярные сеансы массажа способствуют улучшению кровообращения, уменьшению отечности, укреплению мышц и улучшению тонуса кожи. Массаж помогает ускорить обменные процессы в организме, способствует выведению токсинов, улучшает эластичность кожи и помогает бороться с целлюлитом.
Помимо эстетического эффекта, массаж также способствует расслаблению, снижению стресса и улучшению общего самочувствия. Посещение профессионального массажиста поможет поддерживать стройность тела, улучшить его внешний вид и сохранить здоровье после 40 лет.
«Вне всякого сомнения, забота о себе и своем теле должна стать приоритетом на любом этапе жизни. Снижение уровня стресса, здоровый сон, медитации и радость от маленьких довольствий – всё это не только способствует нашему внутреннему благополучию, но и отражается на нашем внешнем облике. Помните, что стройность, здоровье и гармония с телом – это не просто цель, а постоянный процесс, который возможно поддерживать и после 40, и после 50 лет».
Матвей Одинцев
Спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу, основатель центра «Молодость и долголетие», обладатель Кубка мира по профессиональному панкратиону