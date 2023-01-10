Группа «Мираж» рассказала о спасении «раненой и голодной крохи»

Мы много раз слышали рассказы о том, что кошки в холодное время года часто забираются погреться под двигатель или в бамперы. Но сколько мы не искали и не звали «кыс-кыс», так никого и не смогли обнаружить. Ну, что же, может быть, кошка убежала, как только мы остановились.