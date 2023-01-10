Группа «Мираж» рассказала о спасении «раненой и голодной крохи»
Группа «Мираж» спасла «израненную и голодную кроху» из-под двигателя машины .
Фото: Фото из личного архива группы «Мираж»
Легендарный гитарист группы «Мираж», музыкант Алексей Горбашов рассказал passion.ru о необычном событии, которое за пару дней до Нового года подарило коллективу четвероногого друга.
Однажды группа вместе с клавишником Сергеем Крыловым отправилась на его машине на концертную площадку, где вечером ожидалось выступление. Остановившись на светофоре, они услышали жалобное кошачье мяуканье. Вооружившись фонариками на телефоне, музыканты стали осматривать авто.
Мы много раз слышали рассказы о том, что кошки в холодное время года часто забираются погреться под двигатель или в бамперы. Но сколько мы не искали и не звали «кыс-кыс», так никого и не смогли обнаружить. Ну, что же, может быть, кошка убежала, как только мы остановились.
Алексей Горбашов
Музыкант, гитарист группы «Мираж»
Музыканты поехали дальше, на всякий случай не делая резких маневров и торможений – вдруг кошка все еще с ними. Как только группа добралась до места и Сергей заглушил мотор, мяуканье послышалось вновь. Стало понятно, что это котенок. Поиски вновь возобновились, но безрезультатно, да и время выхода на сцену уже подходило. Было принято решение после концерта первым делом ехать в ближайший автосервис.
С этой мыслью мы и спустились к машине, когда концерт закончился. Первым делом посветили фонариками под машиной. Никого. Потом Сергей открыл капот. На двигателе сидел и испуганно таращил на нас глаза крохотный рыжий котенок. А мы, в свою очередь, застыли в изумлении и вытаращились на него. Ведь он проездил с нами полдня по Москве, прячась, судя по всему, на защите двигателя под мотором.
Алексей Горбашов
Музыкант, гитарист группы «Мираж»
Немая сцена длилась несколько мгновений. Котенок опомнился первым и ломанулся снова в свое укрытие под двигатель. В самый последний момент Сергей успел ухватиться за кончик его рыжего хвоста. Маленький пушистый комок повис в воздухе, но тут же извернулся и бросился наутек за ограду территории в ближайшие кусты. «Ну, нельзя же оставлять такую кроху, пережившую путешествие в моторном отсеке, возможно, раненую и наверняка голодную в незнакомом месте без еды и укрытия, а, значит, без малейшего шанса на выживание - мелькнула в голове лишь одна мысль», - вспоминает Алексей Горбашов.
Мы перемахнули через забор, но котенок оказался удивительно шустрым - он стал улепетывать от нас со всех ног между кустами. На улице шел дождь, мы промокли, перепачкались и изодрали все руки, и уже было отчаялись его поймать, но в какой-то момент котенок запутался в прутьях, и нам каким-то чудом удалось изловчиться и схватить этот маленький грязный и мокрый рыжий комок.
Алексей Горбашов
Музыкант, гитарист группы «Мираж»
Сейчас этот котёнок вырос и превратился в большого рыжего кота Казимира, который живет в доме Алексея Горбашова и его супруги, вокалистки группы «Мираж» Екатерины Болдышевой.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото из личного архива группы «Мираж»