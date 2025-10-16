«Гроб им скатертью!»: шоумен Стас Барецкий запускает линейку уникальных товаров в честь уехавших из РФ артистов
© Starface.ru
Российский поэт, актер, шоумен и президент союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий решил запустить новую линейку гробов, которая будет посвящена покинувшим с начала СВО страну артистов. В беседе с сайтом «Страсти» он отметил, что данный продукт станет этаким «жестом памяти о них».
«Как говорится, гроб им скатертью! Спрос на гробы будет, так как люди помнят эти имена. Соответственно, бренды работают. Это некий типичный маркетинговый ход. Если именами людей называют корабли, почему не назвать так гроб?» — отметил Станислав Валерьевич.
Также он рассказал, что первая партия гробов будет носить имя юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). По словам Барецкого, он не опасается, если сбежавший из России артист при этом негативно отреагирует.
«Судов я не боюсь! Так как имена у многих людей повторяются, почему конкретно это должно принадлежать только ему? Он что, один на свете? Конечно, нет. Максимов много!» — подчеркнул шоумен.
Более того, артист поделился планом официально поменять собственное имя. Причем взять он собирается именно имя Максима Галкина*.
«Я на полном серьезе хочу это сделать. Чтобы ко мне не было претензий по поводу использования этого бренда. Но больше из-за Аллы Борисовны Пугачевой, конечно, так как она боится, что ее будут упрекать в изменах мужу со мной. А так, получается, я буду официально Максимом, соответственно, никто ей ничего не скажет», — объяснил поэт.
*признан иностранным агентом на территории РФ