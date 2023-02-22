Готовимся встречать весну: 3 способа преобразиться и избавиться от комплексов

Бескровная технология закрытой пластики носа позволяет не только устранить несовершенства, но и наладить здоровое носовое дыхание. Чем еще уникален метод?

оставляется целостным smas-слой (подкожно-мышечная апоневротическая система), что позволяет свести к минимуму кровопотерю, сохранить сосуды и качество кожи

при работе с мягкими тканями нет лишних повреждений и травм, значит, отеков и синяков после оперативного вмешательства будет гораздо меньше

после операции пациент быстрее, чем раньше, сможет вернуться к привычному образу жизни. Способствуют этому современные физиопроцедуры, правильные препараты и соблюдение всех рекомендаций врача

мягкий процесс и достаточно легкий период реабилитации позволяют проводить ринопластику подобным методом даже возрастным пациентам, когда костно-хрящевая система требует большей внимательности.

Блефаропластика

Усталый тяжелый взгляд, отечность под глазами, нависшее веко – все это, к сожалению, портит внешний вид. Современные методики коррекции век позволяют стереть следы усталости, глубокие заломы и отечность.

«Блефаропластику нередко совмещают с височным лифтингом. Эта зона считается достаточно сложной для коррекции и в погоне за эффектом не слишком опытный врач может удалить больше кожи. Это приведет к неестественной натянутости и глазам навыкате. Поэтому доверять свою красоту и здоровье нужно только надежным и опытным рукам», - подчеркивает Тигран Алексанян.

Коррекция фигуры

Обрести уверенность в себе можно с помощью липосакции и липофилинга. Возможно, хирург предложит комбинированное вмешательство, чтобы эффект был более выраженным.

Доктор отмечает: сейчас очень популярна абдоминопластика, которая способна вернуть подтянутый молодой животик и избавить пациента от лишних «ушек» по бокам. Кожа в процессе операции становится более упругой, тело обретает красивые очертания.