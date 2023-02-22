Готовимся встречать весну: 3 способа преобразиться и избавиться от комплексов
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Весной хочется особой заботы по отношению к себе: вместе с природой просыпается желание быть красивой, хочется перевоплощаться и избавляться от лишних комплексов. Сделать себе приятное и открыть новое качество жизни можно с помощью эстетической медицины. Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян рассказал сайту-изданию «Страсти», какие операции помогут преобразиться весной, но и при этом сохранить свою индивидуальность.
Коррекция носа
По словам Тиграна Алексаняна, в последнее время наблюдается приятная для врачей тенденция, что все меньше пациентов ориентируются на исправленные с помощью фильтров фотографии. Стали цениться гармония и натуральность.
Самое верное, что можно сделать, отправляясь на ринопластику – довериться профессионалу. Потому что самый лучший результат – тот, когда вмешательство незаметно и новый нос гармонично преобразил образ.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic
Бескровная технология закрытой пластики носа позволяет не только устранить несовершенства, но и наладить здоровое носовое дыхание. Чем еще уникален метод?
оставляется целостным smas-слой (подкожно-мышечная апоневротическая система), что позволяет свести к минимуму кровопотерю, сохранить сосуды и качество кожи
при работе с мягкими тканями нет лишних повреждений и травм, значит, отеков и синяков после оперативного вмешательства будет гораздо меньше
после операции пациент быстрее, чем раньше, сможет вернуться к привычному образу жизни. Способствуют этому современные физиопроцедуры, правильные препараты и соблюдение всех рекомендаций врача
мягкий процесс и достаточно легкий период реабилитации позволяют проводить ринопластику подобным методом даже возрастным пациентам, когда костно-хрящевая система требует большей внимательности.
Блефаропластика
Усталый тяжелый взгляд, отечность под глазами, нависшее веко – все это, к сожалению, портит внешний вид. Современные методики коррекции век позволяют стереть следы усталости, глубокие заломы и отечность.
«Блефаропластику нередко совмещают с височным лифтингом. Эта зона считается достаточно сложной для коррекции и в погоне за эффектом не слишком опытный врач может удалить больше кожи. Это приведет к неестественной натянутости и глазам навыкате. Поэтому доверять свою красоту и здоровье нужно только надежным и опытным рукам», - подчеркивает Тигран Алексанян.
Коррекция фигуры
Обрести уверенность в себе можно с помощью липосакции и липофилинга. Возможно, хирург предложит комбинированное вмешательство, чтобы эффект был более выраженным.
Доктор отмечает: сейчас очень популярна абдоминопластика, которая способна вернуть подтянутый молодой животик и избавить пациента от лишних «ушек» по бокам. Кожа в процессе операции становится более упругой, тело обретает красивые очертания.
Какой бы метод коррекции фигуры не подобрал индивидуально врач, важно придерживаться рекомендаций, здорового образа жизни и тогда поддерживать новую форму не составит труда.
Тигран Алексанян
Доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic