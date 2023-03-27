«Готова есть сырое мясо и сниматься голой»: Ульяна Донскова о карьере в кино и планах на будущее

Совсем скоро в отечественном прокате появится второй сезон сериала «Историк». Эту премьеру Ульяна ждет с особым трепетом. Раскрывать всех деталей девушка не стала, но при этом она поспешила обрадовать своих поклонников: в кинокартине ей досталась большая роль.

К слову, издание «Страсти» поинтересовалось у Донсковой, какие у нее есть табу при выборе потенциальных проектов. Ответ Ульяны не заставил себя ждать.