«Готова есть сырое мясо и сниматься голой»: Ульяна Донскова о карьере в кино и планах на будущее
Фото: Личный архив Ульяны Донсковой
В 2012 году Ульяна Донскова стала Олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике в командном многоборье, и после этого триумфа почти сразу же завершила спортивную карьеру. Теперь девушка покоряет новые вершины и активно проявляет себя в сфере кино. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» знаменитость охотно обсудила актерскую профессию и рассказала о планах на будущее.
«Я хочу сняться в нескольких жанрах: в историческом и остро-социальном. Именно эти направления русского кино я смотрю, и они мне интересны. Комедиями интересуюсь меньше, но все же выделила бы один проект — "Большая секунда". В такой истории хотелось бы сняться», — высказалась Ульяна.
Ульяна Донскова
Донскова не скрывает: после ухода из спорта, она нашла себя в киноиндустрии, вот почему девушка активно следит за своими коллегами и многими из них даже вдохновляется. Среди друзей Ульяны имеются Рита Аброськина и Олег Гаас, и, по ее словам, у этих персон есть чему поучиться.
«Смотрю почти все проекты, в которых играют Константин Хабенский, Виктория Исакова, Евгений Цыганов. Для меня они величайшие. Они являются теми, к кому нужно стремиться. Также очень вдохновляюсь работами Марго Робби и Леонардо Ди Каприо. Эти двое — мои самые большие любимчики», — рассказала Донскова.
Ульяна Донскова
Совсем скоро в отечественном прокате появится второй сезон сериала «Историк». Эту премьеру Ульяна ждет с особым трепетом. Раскрывать всех деталей девушка не стала, но при этом она поспешила обрадовать своих поклонников: в кинокартине ей досталась большая роль.
К слову, издание «Страсти» поинтересовалось у Донсковой, какие у нее есть табу при выборе потенциальных проектов. Ответ Ульяны не заставил себя ждать.
«Я бы согласилась на любую роль. Для этого готова есть сырое мясо и сниматься голой. Актриса — это инструмент. Если есть химия между мной и режиссером, то я полностью ему доверяю», — резюмировала знаменитость.
Ульяна Донскова