Гормональный сбой и диабет: диетолог предупредила об опасности сгущенного молока
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Сгущенное молоко, или сгущенка, — это концентрированный молочный продукт, получаемый путем удаления части воды из свежего молока с последующим добавлением сахара. Этот процесс позволяет продлить срок хранения молока и придать ему характерный сладкий вкус. Как рассказала сайту «Страсти» врач-эндокринолог, диетолог, врач УЗИ Наталья Ковалева, сгущенка - продукт с высоким содержанием сахара и калорий, поэтому употребление этого десерта может иметь значительные последствия для обмена веществ и гормонального баланса в организме.
Классическая сгущенка состоит из следующих основных компонентов:
- Молоко — основной источник белков, жиров и кальция.
- Сахар — добавляется для придания сладкого вкуса и предотвращения окисления молока.
- Вода — частично удаляется в процессе сгущения, но некоторая её доля остается в готовом продукте.
- Дополнительно — некоторые производители могут добавлять стабилизаторы, эмульгаторы, антиоксиданты и другие вещества для улучшения текстуры и продления срока годности.
Калорийность сгущенки
Сгущенка является высококалорийным продуктом. В среднем в 100 граммах сгущенного молока содержится около 320 килокалорий. Распределение калорий происходит следующим образом:
- Белки: примерно 7–8 г на 100 г.
- Жиры: около 8–9 г на 100 г.
- Углеводы: около 55–60 г на 100 г, значительная часть которых приходится на сахар.
«Как врач эндокринолог-диетолог, я хочу подчеркнуть важность контроля над потреблением сгущенки из-за её влияния на метаболизм и гормональный фон»
Наталья Ковалева
Врач-эндокринолог, диетолог, врач УЗИ
Глюкоза и инсулин:
- Высокая концентрация сахара в сгущенке ведет к быстрому подъему уровня глюкозы в крови, что стимулирует выброс инсулина поджелудочной железой.
- Частое потребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как сгущенка, может приводить к резкому скачку и падению уровня сахара в крови, создавая чувство голода вскоре после приема пищи.
- Длительное потребление таких продуктов может повысить риск развития инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа.
Жировой обмен:
- Жиры, присутствующие в сгущенке, особенно насыщенные, могут повышать уровень холестерина в крови, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Общее увеличение калорийности рациона за счет сгущенки может способствовать набору лишнего веса, что негативно сказывается на метаболизме и уровне гормонов, регулирующих аппетит и насыщение (например, лептин и грелин).
Микроэлементы и минералы:
- Несмотря на содержание кальция, необходимого для здоровья костей и зубов, сгущенка не является оптимальным источником этого минерала из-за высокого содержания сахара.
- Дополнительные добавки, такие как стабилизаторы и консерванты, могут нарушать естественный баланс микроэлементов в организме.
«Сгущенку следует рассматривать как лакомство, а не регулярную часть рациона. Рекомендуется ограничивать её потребление до одного-двух раз в неделю в небольших количествах (не более 1-2 столовых ложек за раз) и желательно до 12 утра. Для удовлетворения потребности в сладком можно рассмотреть более здоровые варианты, такие как натуральные йогурты с фруктами, мед или темный шоколад с низким содержанием сахара»
Наталья Ковалева
Врач-эндокринолог, диетолог, врач УЗИ
Как отметила доктор, важно поддерживать сбалансированную диету с достаточным количеством клетчатки, белков и здоровых жиров, чтобы компенсировать возможные негативные эффекты от потребления сгущенки. Кроме того, регулярные физические упражнения помогут нормализовать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность клеток к инсулину, снижая риск метаболических нарушений.
Однако, несмотря на приятный вкус детства, от употребления сгущенки лучше всего отказаться.
Вред сгущенного молока
Высокая калорийность. Сгущенка содержит много сахара и жиров, что делает её высококалорийным продуктом. В 100 граммах классического сгущенного молока содержится около 320 килокалорий. Частое употребление сгущенки может привести к избыточному потреблению калорий, что в свою очередь способствует набору лишнего веса и развитию ожирения.
Большое количество сахара. Основная причина сладости сгущенки — это добавленный сахар. В среднем в 100 граммах продукта содержится около 50 граммов сахара, что значительно превышает рекомендуемую суточную норму. Повышенное потребление сахара может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также к проблемам с зубами, таким как кариес.
Риск пищевых добавок. В современных вариантах сгущенки нередко встречаются различные пищевые добавки, такие как стабилизаторы, загустители, консерванты и искусственные ароматизаторы. Эти химические вещества могут негативно сказываться на общем состоянии здоровья.
Повышенный уровень холестерина. Сгущенка изготавливается на основе цельного молока, содержащего животные жиры, которые повышают уровень холестерина в крови. А высокий уровень холестерина увеличивает риск атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта.
Возможные аллергические реакции. Молоко является одним из распространенных аллергенов. Людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные белки следует избегать употребления сгущенки.
Склонность к перееданию. Сгущенка обладает ярко выраженным сладким вкусом, что стимулирует аппетит и может привести к неконтролируемому потреблению.
Недостаток витаминов и минералов. Процесс сгущения уменьшает содержание полезных веществ в молоке, таких как витамины группы B, кальций и магний, что негативно отражается на иммунной системе, костной ткани и нервной системе.
Чем можно заменить сгущенку?
- Натуральный йогурт с медом: Смешайте натуральный йогурт с небольшим количеством меда для сладости. Это отличный источник пробиотиков и кальция.
- Фруктовое пюре: Пюре из свежих фруктов, таких как яблоки, груши или бананы, может служить здоровой альтернативой сгущенке. Оно естественно сладкое и богато витаминами.
- Кокосовое молоко: Кокосовое молоко можно использовать в рецептах, требующих сгущенки, для придания крема и легкой сладости.
- Арахисовая паста: Арахисовая паста может заменить сгущенку в некоторых рецептах, придавая блюду ореховый вкус и дополнительные белки.
- Соевый крем: Соевый крем, приготовленный из соевого молока и сахара, может быть использован как альтернатива традиционной сгущенке.
- Ореховые пасты: Миндальная, кешью или другая ореховая паста может добавить интересный вкус и текстуру вашим блюдам.
- Рисовый пудинг: Рисовый пудинг, приготовленный из рисового молока и небольшого количества сахара, может стать отличной альтернативой сгущенке.
- Концентрированное кокосовое молоко: Концентрированное кокосовое молоко может быть использовано в рецептах, требующих сгущенки, для придания кремовой текстуры и легкого кокосового вкуса.
- Тофу: Кремообразный тофу может быть использован в рецептах, требующих сгущенки, для придания мягкости и легкости.
- Нутовая паста: Нутовая паста, приготовленная из нута и небольшого количества масла, может быть использована как альтернатива сгущенке в некоторых рецептах.
«Учитывая масленицу, созревает глобальный вопрос: а можно ли сгущенку с блинами? Независимо от возраста и уровня активности, главное правило — умеренность. Сгущенка — это лакомство, которое лучше всего употреблять в небольших количествах и не слишком часто. Оптимальное количество для ежедневного потребления составляет 30-40 граммов для взрослых и 20 граммов для детей. Помните, что злоупотребление сгущенкой может привести к набору лишнего веса, проблемам с зубами и другим негативным последствиям для здоровья»
Наталья Ковалева
Врач-эндокринолог, диетолог, врач УЗИ