Гормональный сбой и диабет: диетолог предупредила об опасности сгущенного молока

Как отметила доктор, важно поддерживать сбалансированную диету с достаточным количеством клетчатки, белков и здоровых жиров, чтобы компенсировать возможные негативные эффекты от потребления сгущенки. Кроме того, регулярные физические упражнения помогут нормализовать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность клеток к инсулину, снижая риск метаболических нарушений.

Однако, несмотря на приятный вкус детства, от употребления сгущенки лучше всего отказаться.

Вред сгущенного молока

Высокая калорийность. Сгущенка содержит много сахара и жиров, что делает её высококалорийным продуктом. В 100 граммах классического сгущенного молока содержится около 320 килокалорий. Частое употребление сгущенки может привести к избыточному потреблению калорий, что в свою очередь способствует набору лишнего веса и развитию ожирения.

Большое количество сахара. Основная причина сладости сгущенки — это добавленный сахар. В среднем в 100 граммах продукта содержится около 50 граммов сахара, что значительно превышает рекомендуемую суточную норму. Повышенное потребление сахара может привести к развитию сахарного диабета 2-го типа, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также к проблемам с зубами, таким как кариес.

Риск пищевых добавок. В современных вариантах сгущенки нередко встречаются различные пищевые добавки, такие как стабилизаторы, загустители, консерванты и искусственные ароматизаторы. Эти химические вещества могут негативно сказываться на общем состоянии здоровья.

Повышенный уровень холестерина. Сгущенка изготавливается на основе цельного молока, содержащего животные жиры, которые повышают уровень холестерина в крови. А высокий уровень холестерина увеличивает риск атеросклероза, инфаркта миокарда и инсульта.

Возможные аллергические реакции. Молоко является одним из распространенных аллергенов. Людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные белки следует избегать употребления сгущенки.

Склонность к перееданию. Сгущенка обладает ярко выраженным сладким вкусом, что стимулирует аппетит и может привести к неконтролируемому потреблению.

Недостаток витаминов и минералов. Процесс сгущения уменьшает содержание полезных веществ в молоке, таких как витамины группы B, кальций и магний, что негативно отражается на иммунной системе, костной ткани и нервной системе.

Чем можно заменить сгущенку?