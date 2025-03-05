Головокружения, температура, скачки давления: в каких случаях после массажа нужно бежать к врачу

Массаж у многих ассоциируется с приятными ощущениями. Процедура помогает снять усталость, зажимы, что очень актуально для людей, ведущих сидячий образ жизни. Но далеко не все виды массажа могут быть приятны. Об этом сайту «Страсти» рассказала телесный терапевт Инна Смирнова.

Эксперт отметила, что существуют максимально мягкие и бережные виды массажа: классический, расслабляющий, лимфодренажный, аромамассаж, массаж горячими камнями, нейроседативный массаж. Они не вызывают болевых ощущений, а только приятное тепло, расслабление и легкость в теле.

«Но если мы берем спортивный массаж, глубокий миофасциальный, антицеллюлитный, массажи, оздоровительные и лечебные, которые подразумевают работу с триггерными точками, мышечными спазмами, болезненными местами и отличаются интенсивностью, ритмом, то боль может возникнуть. Но эти неприятные ощущения в местах воздействия должны быть терпимыми и не вызывать сильного дискомфорта. В течение нескольких дней все проходит, а в тех местах, где вы до массажа чувствовали дискомфорт, становится легко», — объяснила телесный терапевт.

Как пояснила Инна Смирнова сильную боль во время массажа не нужно терпеть. Лучше попросить специалиста сделать помягче.

При одноразовой резкой и длительной боли после массажа необходимо сообщить об этом на следующем приеме массажисту, чтобы он был более бережным. Но если сильный дискомфорт возникает после каждого сеанса, эксперт советует отменить массажи и/или сменить специалиста.

В некоторых случаях после процедуры нужно обратиться к врачу. Особенно если: