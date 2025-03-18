Головокружения, потеря мимики и слуха: чем опасен недолеченный отит

Отитом называют группу воспалительных заболеваний уха. В некоторых случаях он может привести к серьезным осложнениям. Врач-оториноларинголог Международного медицинского центра «Синай» Антон Объетанов рассказал сайту «Страсти», чем грозит недолеченный отит и перечислил методы его профилактики.

Отит можно разделить на две большие группы — наружный и средний, объяснил врач. В первом случае воспаляется кожа, наружный слуховой проход и изредка — кожа барабанной перепонки, а во втором — небольшая полость за барабанной перепонкой.

Распознать отит можно по зуду, боли, заложенности в ухе. По словам доктора, наружный отит, как правило, не вызывает осложнений, но если его не лечить, то может начаться нагноение близлежащих органов, например, слюнной железы. Изредка он приводит к прорыву барабанной перепонки.

При хроническом гнойном отите может возникать холестеатома — образование, содержащее омертвевшие клетки кожи и смесь других веществ. Ее рост приводит к повреждениям лицевого нерва: это может спровоцировать потерю мимики, слуха, постоянные головокружения и даже менингит.

Врач крайне не рекомендует заниматься самолечением отита. При первом же дискомфорте в ушах стоит обратиться за медицинской помощью.