«Голод»: шеф-бармен рассказал о дефиците кадров в России

Шеф-бармен ресторана Л.Е.С. Антон Громов в интервью изданию «Страсти» рассказал о дефиците квалифицированных кадров в барной индустрии в России. По его мнению, подобное явление связано с трудной геополитической ситуацией.

«Из-за сложной геополитической ситуации в последние годы становится все сложней найти хороших сотрудников. Думаю, кадровый голод мы испытываем во всех сферах», - заявил Громов.

При этом эксперт отметил, что отечественная индустрия гостеприимства по-прежнему находится на достойном уровне. Он подчеркнул, что в России есть заведения, обладающие «неутомимыми бойцами, которые готовы поддержать любую авантюру».

Шеф-бармен добавил, что в последнее время люди стали сознательнее относиться к потреблению еды и напитков.

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