По данным СМИ, песню Егора Летова «Все идет по плану» отправили на Луну. Британские музыканты сделали на нее кавер и послали запись в космос. Кроме того, зарубежные артисты часто исполняют композиции Летова на своих концертах. Продюсер Сергей Дворцов убежден, что Егор еще при жизни стал легендой панк-рока, чьи песни связаны с мистикой и магией. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Егор Летов ушел из жизни в 2008 году, но в наших сердцах он остается как легенда панк-рока. Все его песни связаны с мистикой, магией. В каждой был энергетически сильный смысл. Также в композициях Егора прописаны обстоятельства его жизни. Это глоток свежего воздуха, трансформация трека», — высказался Дворцов.

По словам продюсера, новость об отправке трека на Луну стала для него неожиданной. При этом он не отрицает заслуг Егора и возросшей популярности русских песен.

«Честно говоря, для меня было неожиданно, что трек отправили на Луну. Я могу утверждать, что русские песни стали популярными», — резюмировал он.