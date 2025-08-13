Глисты, грибок, сальмонелла, гепатит А: что можно подхватить на пляже летом
© Freepik
Летний сезон — время отдыха у воды, солнечных ванн и приятных прогулок по берегу, однако на пляже можно подхватить различные инфекции, грибковые заболевания и другие неприятности. Александра Филева, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала сайту «Страсти», как обезопасить себя и своих близких во время летнего отдыха.
Морская вода и пресные водоемы могут стать источником опасных инфекций, отметила врач. В первую очередь речь идет о бактериях и вирусах, которые могут находиться в загрязненной воде. Например, нередко в водоемах обнаруживается кишечная палочка, сальмонелла, вирус гепатита А и другие кишечные инфекции, которые вызывают серьезные заболевания: гастроэнтериты, сальмонеллез, дизентерию, ротавирус.
Заражение происходит при проглатывании воды во время купания, а еще если не помыть руки после выхода из воды. В водоемах также могут быть токсичные продукты разложения водорослей, которые вызывают высыпания на коже и раздражение глаз.
Александра Филева
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»
По словам Александры Филевой, не стоит купаться в том же водоеме, в котором обитают утки. Такая вода часто заражена гельминтами водоплавающих птиц. Их личинки из воды могут проникнуть в кожные покровы купальщика и вызвать аллергическую реакцию — нестерпимый зуд, который не проходит несколько дней. У детей может подняться температура. Другие паразиты — глисты, аскариды, лямблии — могут попасть в организм при контакте с загрязненным песком или если проглотить воду при купании. Главные симптомы паразитарных инфекций — желудочно-кишечные расстройства (диарея, запоры, тошнота, боли в животе), аллергические реакции (сыпь, зуд, отек), слабость и снижение аппетита.
На пляже подхватить можно и грибковые инфекции кожи, особенно часто страдают стопы и пальцы ног. Грибки любят влажную среду, поэтому на мокром песке они чувствуют себя комфортно. Грибковые поражения проявляются зудом, покраснением и шелушением кожи, иногда могут принимать и более сложные формы.
Кроме того, на пляже нередко лежат обломки ракушек, стекло или другие острые предметы. Даже небольшой порез или свежая царапина могут стать входными воротами для бактерий, которые в большом количестве находятся в пляжном песке и в воде. Свежие ранки важно тщательно обрабатывать антисептиком после каждого купания, пока на них не появится защитная корочка.
Чтобы защитить себя и детей от заболеваний, важно соблюдать правила гигиены. Во время купания избегайте попадания воды в рот и нос, после выхода из водоема обязательно примите душ с мылом — это поможет смыть с кожи вредные микроорганизмы.
Если после выхода из воды хотите что-то съесть, сначала вымойте руки или тщательно протрите их антисептиком либо влажными салфетками с противомикробным эффектом. Как отмечает врач, не стоит ходить босиком по мокрому песку — лучше надеть специальные тапочки для купания или шлепанцы. Если на коже есть свежие порезы или царапины, заклейте их водонепроницаемым пластырем перед купанием. Купальные костюмы важно снимать сразу после выхода из воды, стирать при высокой температуре.
Если после купания мучит зуд, появились сыпь, шелушение или покраснение на коже, поднялась температура, тошнит — не откладывайте визит к врачу. Чем раньше начато лечение, тем больше шансов избежать осложнений.
