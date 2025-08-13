Глисты, грибок, сальмонелла, гепатит А: что можно подхватить на пляже летом

Летний сезон — время отдыха у воды, солнечных ванн и приятных прогулок по берегу, однако на пляже можно подхватить различные инфекции, грибковые заболевания и другие неприятности. Александра Филева, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала сайту «Страсти», как обезопасить себя и своих близких во время летнего отдыха.

Морская вода и пресные водоемы могут стать источником опасных инфекций, отметила врач. В первую очередь речь идет о бактериях и вирусах, которые могут находиться в загрязненной воде. Например, нередко в водоемах обнаруживается кишечная палочка, сальмонелла, вирус гепатита А и другие кишечные инфекции, которые вызывают серьезные заболевания: гастроэнтериты, сальмонеллез, дизентерию, ротавирус.