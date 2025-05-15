«Глаза после блефаропластики не закрываются»: хирург развеял топ мифов о пластике лица
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Несмотря на обилие информации, вокруг пластической хирургии собирается множество мифов и слухов, передаваемых через Интернет. В беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Александр Катков развеял самые популярные из них.
Миф 1. Пластика лица, только для людей в возрасте 35+
Уже в 30 лет многие начинают замечать наметившиеся возрастные изменения во внешности. Носогубные складки становятся глубже, овал лица теряет четкость, а под глазами появляются круги и припухлости. При этом у молодых пациентов кожа ещё эластична, связки крепкие, а организм находится на пике своей силы. Это создает идеальные условия для достижения долгосрочных результатов. Операция проходит быстро, реабилитация короткая, а следы и швы незаметны.
Миф 2. Быстрая пластика лица за час
Чтобы опровергнуть это заблуждение необходимо проследить, сколько времени потребуется на проведение последовательных манипуляций во время пластической операции, например СМАС-лифтинга. Операция начинается с местной анестезии, которая начинает действовать через 10–15 минут. Затем проводится доступ и отслойка кожи - ещё 10–15 минут. Формирование латерального SMAS-лоскута - около получаса. Затем лоскут перемещается в нужном направлении, натягивается и фиксируется нитями - ещё 10–15 минут. Удаление излишков кожи, распределение краев, накладывание косметического шва – плюс полчаса. Получается, одна сторона занимает не меньше полутора часов, а полноценная операция на обе стороны займет порядка трех. В час можно уложиться только при использовании поверхностных методик, которые дают кратковременный и слабый эффект. Качественное выполнение операции всегда требует времени, поэтому нет смысла гнаться за быстрой пластикой.
Миф 3. После подтяжки лицо перетянуто и неестественно
Главный запрос сегодняшних осознанных пациентов - естественный и естественный гармоничный результат. Именно поэтому Спейслифтинг стал одной из самых востребованных операций лифтинга лица в современной пластической хирургии. Операция избавляет от возрастных признаков, сохраняя мимику, не создавая эффекта перетянутости кожи.
Хирург работает в особых безсосудистых пространствах, восстанавливая каждую связку с помощью специальных швов. В результате овал лица становится ровным, щеки подтягиваются, а рельеф сглаживается. Швы, при этом, короткие и скрываются за козелком уха и в волосах, процесс восстановления проходит легко и быстро - без гематом, синяков и отеков.
Миф 4. Глаза после блефаропластики не закрываются
«Это не норма, а скорее исключение. Такое случается из-за неполной диагностики предоперационного состояния век или из-за неправильно выбранной хирургом методики, тактики, допущенной технической ошибки во время операции. Когда при верхней или нижней блефаропластике убирают большое количество кожи может возникнуть лагофтальм – состояние, при котором нарушается процесс смыкания век. Пациент может даже не замечать этого, но он будет ощущать дискомфорт, потому что фактически спит с открытыми глазами. Для того, чтобы закрыть глаза, надо прилагать усилия, напрягать круговую мышцу. При неправильно выполненной нижней блефаропластике иногда случается эктропион - выворот нижнего века»
Александр Катков
Пластический хирург
Такие состояния требует особого внимания хирурга, он должен уметь диагностировать это состояние и понимать, как исправить. При таких состояниях век потребуется коррекция. Это будет уже не обычная блефаропластика, а реконструктивная, которая часто происходит в несколько этапов.
Миф 5. После подтяжки лица операции нужно будет повторять каждые 2-3 года
«Срок годности» пластической операции сугубо индивидуален. Он зависит от образа жизни, генетики и возраста пациента на момент операции. Чтобы продлить эффект, необходимы вести здоровый образ жизни, стараться оставаться в одном весе, ухаживать за кожей лица и шеи. Чтобы эффект от проведенной операции радовал вас долгое время, необходимо выбирать современные методики глубокого лифтинга лица, такие как Спейслифтинг, эндоскопический лифтинг. При наличии показаний важно комбинировать эти методики, обеспечивая долговечную молодость вашего лица.