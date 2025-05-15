«Глаза после блефаропластики не закрываются»: хирург развеял топ мифов о пластике лица

Несмотря на обилие информации, вокруг пластической хирургии собирается множество мифов и слухов, передаваемых через Интернет. В беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Александр Катков развеял самые популярные из них.

Миф 1. Пластика лица, только для людей в возрасте 35+

Уже в 30 лет многие начинают замечать наметившиеся возрастные изменения во внешности. Носогубные складки становятся глубже, овал лица теряет четкость, а под глазами появляются круги и припухлости. При этом у молодых пациентов кожа ещё эластична, связки крепкие, а организм находится на пике своей силы. Это создает идеальные условия для достижения долгосрочных результатов. Операция проходит быстро, реабилитация короткая, а следы и швы незаметны.

Миф 2. Быстрая пластика лица за час

Чтобы опровергнуть это заблуждение необходимо проследить, сколько времени потребуется на проведение последовательных манипуляций во время пластической операции, например СМАС-лифтинга. Операция начинается с местной анестезии, которая начинает действовать через 10–15 минут. Затем проводится доступ и отслойка кожи - ещё 10–15 минут. Формирование латерального SMAS-лоскута - около получаса. Затем лоскут перемещается в нужном направлении, натягивается и фиксируется нитями - ещё 10–15 минут. Удаление излишков кожи, распределение краев, накладывание косметического шва – плюс полчаса. Получается, одна сторона занимает не меньше полутора часов, а полноценная операция на обе стороны займет порядка трех. В час можно уложиться только при использовании поверхностных методик, которые дают кратковременный и слабый эффект. Качественное выполнение операции всегда требует времени, поэтому нет смысла гнаться за быстрой пластикой.

Миф 3. После подтяжки лицо перетянуто и неестественно

Главный запрос сегодняшних осознанных пациентов - естественный и естественный гармоничный результат. Именно поэтому Спейслифтинг стал одной из самых востребованных операций лифтинга лица в современной пластической хирургии. Операция избавляет от возрастных признаков, сохраняя мимику, не создавая эффекта перетянутости кожи.

Хирург работает в особых безсосудистых пространствах, восстанавливая каждую связку с помощью специальных швов. В результате овал лица становится ровным, щеки подтягиваются, а рельеф сглаживается. Швы, при этом, короткие и скрываются за козелком уха и в волосах, процесс восстановления проходит легко и быстро - без гематом, синяков и отеков.

Миф 4. Глаза после блефаропластики не закрываются