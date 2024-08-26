«Главное – не паниковать»: что делать, если кожа после солнца стала выглядеть хуже
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Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Ольга Середина рассказала о том, что делать, если кожа после солнца стала выглядеть хуже. Она дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».
Солнечный период года это – прекрасное время не только для эмоций и красивого загара, это и время позаботиться о коже, как никогда. Ведь ультрафиолетовые лучи, как всем известно, не только про витамин D, про ровный загар и в целом, про тёплое солнышко. Это еще и про отрицательное воздействие на защитный барьер кожи. Как защитить свою кожу в летний период, рассказала врач- дерматолог Maxxclinic Ольга Середина.
«Если мы не готовим кожу к солнечному периоду года, не посещаем косметолога, который профилактирует, поддерживает увлажнение кожи, восстанавливая баланс гиалуроновой кислоты, микроэлементов и антиоксидантов, вводя препараты с соответствующим содержанием инъекционно, либо атравматично, фракционными методами воздействия; тем самым подготавливает кожу, уплотняет её, делает её более компактной, защищая от глубоких ульттрафиолетовых лучей, соответственно, то не стоит ожидать чудес после солнечного периода года, когда мы все возвращаемся в рутинную работу и видим в сентябре появление нежелательного пигмента, стойких воспалительных элементов, которые приходится долго, нудно и дорого восстанавливать уже и у дерматолога, и у косметолога. Поэтому методами профилактики воздействия будет биоревитализация, биорепарация и мезотерапия - защита и питание кожи, фототерапия кожи - технология широкополосного импульсного света, восстановление ровного тона кожи и борьба с нежелательным пигментом, регуляция активности сальных желёз, проработка проблемных участки, где есть заломы, то есть стимулируем таким образом, и выработку коллагена, эластина, с сохранением достаточного уровня гиалуроновой кислоты», – поделилась эксперт.
Также она отметила пренебрежение солнцезащитными средствами или длительное пребывание на солнце с одним и тем же слоем SPF-средства без его повторного обновления. Все это чревато появлением нежелательного пигмента и запуском процесса старения кожи, ее внешнего увядания - тусклый цвет, сухость и морщины. Поэтому правильный профессиональный домашний уход, поддержание липидного баланса, увлажнение поверхностных слоёв кожи, а также воздействие на глубокие структуры, такие как дерма, где у нас коллаген вырабатывается, то, что поддерживает эластичность тургор кожи.
«Это, безусловно инъекционное воздействие и аппаратных методик, поэтому лучшим методом воздействия на кожу после солнечного периода года – это обязательное посещение косметолога, который в экстремально быстрые промежутки времени знает, как реабилитировать состояние кожи и приведет все процессы в ней в норму», – пояснила дерматолог.
«Ну и безусловно, нужно понимать, что как бы с кожей не происходили какие-то изменения, главное – не паниковать. Есть прекрасные специалисты высокого профессионального уровня, когда по полочкам грамотно будет разложена программа и выстроен целый курс как реабилитации, так и усиления воздействие на те структуры кожи, которые подверглись изменениям – визуально ровный тон и суженные поры без высыпаний и лишнего пигмента. И самое главное, что даже в отсутствие солнечного периода года, когда наступают экстремальные воздействия в виде отрицательных температур, изменения влажности воздуха, когда идёт смена климата, сезона лето на осень, мы также продолжаем ухаживать за кожей, используя грамотный домашний как утренний, так и вечерний уход».
Ольга Середина
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, международный спикер, тренер по инъекционным и аппаратным методикам Медицинский советник по антивозрастным протоколам компаний Estekom и Eldermafill
По словам специалиста, это позволяет предупреждать, профилактировать повреждения кожи и походы к косметологу, а также минимизировать в дальнейшем финансовые затраты на изменения кардинальные во внешности.