«Главное – не паниковать»: что делать, если кожа после солнца стала выглядеть хуже

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Ольга Середина рассказала о том, что делать, если кожа после солнца стала выглядеть хуже. Она дала эксклюзивный комментарий сайту «Страсти».

Солнечный период года это – прекрасное время не только для эмоций и красивого загара, это и время позаботиться о коже, как никогда. Ведь ультрафиолетовые лучи, как всем известно, не только про витамин D, про ровный загар и в целом, про тёплое солнышко. Это еще и про отрицательное воздействие на защитный барьер кожи. Как защитить свою кожу в летний период, рассказала врач- дерматолог Maxxclinic Ольга Середина.

«Если мы не готовим кожу к солнечному периоду года, не посещаем косметолога, который профилактирует, поддерживает увлажнение кожи, восстанавливая баланс гиалуроновой кислоты, микроэлементов и антиоксидантов, вводя препараты с соответствующим содержанием инъекционно, либо атравматично, фракционными методами воздействия; тем самым подготавливает кожу, уплотняет её, делает её более компактной, защищая от глубоких ульттрафиолетовых лучей, соответственно, то не стоит ожидать чудес после солнечного периода года, когда мы все возвращаемся в рутинную работу и видим в сентябре появление нежелательного пигмента, стойких воспалительных элементов, которые приходится долго, нудно и дорого восстанавливать уже и у дерматолога, и у косметолога. Поэтому методами профилактики воздействия будет биоревитализация, биорепарация и мезотерапия - защита и питание кожи, фототерапия кожи - технология широкополосного импульсного света, восстановление ровного тона кожи и борьба с нежелательным пигментом, регуляция активности сальных желёз, проработка проблемных участки, где есть заломы, то есть стимулируем таким образом, и выработку коллагена, эластина, с сохранением достаточного уровня гиалуроновой кислоты», – поделилась эксперт.

Также она отметила пренебрежение солнцезащитными средствами или длительное пребывание на солнце с одним и тем же слоем SPF-средства без его повторного обновления. Все это чревато появлением нежелательного пигмента и запуском процесса старения кожи, ее внешнего увядания - тусклый цвет, сухость и морщины. Поэтому правильный профессиональный домашний уход, поддержание липидного баланса, увлажнение поверхностных слоёв кожи, а также воздействие на глубокие структуры, такие как дерма, где у нас коллаген вырабатывается, то, что поддерживает эластичность тургор кожи.

«Это, безусловно инъекционное воздействие и аппаратных методик, поэтому лучшим методом воздействия на кожу после солнечного периода года – это обязательное посещение косметолога, который в экстремально быстрые промежутки времени знает, как реабилитировать состояние кожи и приведет все процессы в ней в норму», – пояснила дерматолог.