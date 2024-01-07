Гипнотические трансы: влияние, от которого лечится акне и происходят неожиданные знакомства

Гипнотический транс — это состояние глубокой релаксации и фокусировки внимания, в которое человек погружается на сеансе у гипнотерапевта. В ходе сессии часто ощущается снижение критического мышления и усиление подсознательного влияния. Многие связывают гипноз с магией, но на самом деле этим занимаются медики и психологи. О том, что известно о гипнотическом трансе и его пользе для физического и психологического здоровья человека, в частности, при решении проблемы с акне, сайту «Страсти» рассказала врач, психолог и телесно-ориентированный терапевт, гипнотерапевт, основатель МУИП Анна Протасова.

Между сном и бодрствованием: какие проблемы решаются с помощью гипнотического транса

Данная техника используется для снятия стресса, изменения привычек, улучшения самооценки, повышения мотивации и достижения других личностных целей.

На сеансе пациент находится в особом состоянии, когда его внимание сосредоточено на внутренних телесных ощущениях. Это состояние, когда есть Я и мои физические ощущения, отсутствие чувств, мыслей и эмоций. Такое лечение способно избавить как от психологического дискомфорта, так и от физических недугов. Гипнотический транс показан при расстройствах сна, неврозах, панических атаках, упадке сил, неуверенности в себе. Есть мнение, что методика помогает справиться даже с недостатками внешности, например, с заболеваниями кожи, в том числе с заболеваниями кожи, которые проявляются в организме на фоне психологических проблем, переживаний и стресса.

Гипнотические трансы и акне

Не стоит думать, что все проблемы решатся как по волшебству. Действие транса имеет четкое научное объяснение. Оно направлено на бессознательный уровень, который не поддается контролю, — на паттерны поведения и мышления, внутренние установки. Если рассматривать проблему акне, то ее причины могут скрываться в области психосоматики.