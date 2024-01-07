Гипнотические трансы: влияние, от которого лечится акне и происходят неожиданные знакомства
Психолог Анна Протасова рассказала о влиянии гипноза на решение проблемы с акне.
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Гипнотический транс — это состояние глубокой релаксации и фокусировки внимания, в которое человек погружается на сеансе у гипнотерапевта. В ходе сессии часто ощущается снижение критического мышления и усиление подсознательного влияния. Многие связывают гипноз с магией, но на самом деле этим занимаются медики и психологи. О том, что известно о гипнотическом трансе и его пользе для физического и психологического здоровья человека, в частности, при решении проблемы с акне, сайту «Страсти» рассказала врач, психолог и телесно-ориентированный терапевт, гипнотерапевт, основатель МУИП Анна Протасова.
Между сном и бодрствованием: какие проблемы решаются с помощью гипнотического транса
Данная техника используется для снятия стресса, изменения привычек, улучшения самооценки, повышения мотивации и достижения других личностных целей.
На сеансе пациент находится в особом состоянии, когда его внимание сосредоточено на внутренних телесных ощущениях. Это состояние, когда есть Я и мои физические ощущения, отсутствие чувств, мыслей и эмоций. Такое лечение способно избавить как от психологического дискомфорта, так и от физических недугов. Гипнотический транс показан при расстройствах сна, неврозах, панических атаках, упадке сил, неуверенности в себе. Есть мнение, что методика помогает справиться даже с недостатками внешности, например, с заболеваниями кожи, в том числе с заболеваниями кожи, которые проявляются в организме на фоне психологических проблем, переживаний и стресса.
Гипнотические трансы и акне
Не стоит думать, что все проблемы решатся как по волшебству. Действие транса имеет четкое научное объяснение. Оно направлено на бессознательный уровень, который не поддается контролю, — на паттерны поведения и мышления, внутренние установки. Если рассматривать проблему акне, то ее причины могут скрываться в области психосоматики.
«Возможно, у человека есть склонность к созависимым отношениям. Или, наоборот, он отдаляется от других людей, не подпуская никого близко, старается выглядеть некрасивым, чтобы к нему никто не подходил. Человек чувствует себя ужасно, ему кажется, что он неправильный, нехороший. Акне при этом выступает как защитная маска. Банальное улучшение отношения к себе поможет вылечить заболевания кожи», - сообщила психолог.
Гипнотические трансы и личная жизнь
Гипноз положительно влияет на личность человека, повышает уверенность в себе, нормализует самооценку. В подсознание внедряются позитивные образы, которые воздействуют на восприятие себя, помогают увидеть собственную уникальность, осознать свои способности и ресурсы.
Все это придает сил для успешной коммуникации с окружающими, способствует реализации целей и исполнению желаний. Именно в таком гармоничном состоянии становится гораздо проще создавать здоровые отношения. Поэтому неожиданные знакомства вполне могут принести массу позитивных эмоций и личное счастье.
«Гипнотический транс является открытым и исследованным феноменом, который продолжает вызывать интерес врачей и психологов. Важно отметить, что гипнотерапия должна проводиться опытным и лицензированным специалистом, чтобы быть эффективной и безопасной», - предупредила Протасова.