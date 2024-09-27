Гинеколог рассказала о риске забеременеть с внутриматочной спиралью

В конце августа в Рязани женщине удалили две внутриматочных спирали (ВМС). С одной из них она проходила 25 лет и даже смогла родить ребенка. Врач акушер-гинеколог клиники Remedi Нина Антипова рассказала сайту «Страсти», какие шансы забеременеть со спиралью, и может ли она потеряться в организме.

Врач отметила, что наступление беременности со спиралью возможно, но шансы очень низкие — менее 1% женщин, использующих внутриматочную контрацепцию, беременеют в течение года. Это происходит из-за смещения спирали в шейку матки, объяснила гинеколог.