Гинеколог рассказала о риске забеременеть с внутриматочной спиралью
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В конце августа в Рязани женщине удалили две внутриматочных спирали (ВМС). С одной из них она проходила 25 лет и даже смогла родить ребенка. Врач акушер-гинеколог клиники Remedi Нина Антипова рассказала сайту «Страсти», какие шансы забеременеть со спиралью, и может ли она потеряться в организме.
Врач отметила, что наступление беременности со спиралью возможно, но шансы очень низкие — менее 1% женщин, использующих внутриматочную контрацепцию, беременеют в течение года. Это происходит из-за смещения спирали в шейку матки, объяснила гинеколог.
«Причины, почему средство контрацепции не “сработало”, бывают разными. Например, спираль может попросту выпасть во влагалище, а женщина этого не заметит. Или может быть изначально неправильно установлена. Кроме того, у спиралей есть срок годности, после окончания которого риск беременности повышается. Нельзя забывать и о том, что негормональная спираль начинает работать сразу после установки, а гормональная — через 7 дней. В это время нужно использовать барьерные способы контрацепции», — говорит специалист.
Случаи, когда спираль перфорирует стенку матки и попадает в брюшную полость, крайне редки и довольно опасны. В таком случае не обойтись без хирургического вмешательства. На это указывают следующие признаки:
- Вы не чувствуете усики спирали, либо они кажутся намного короче или длиннее, чем обычно;
- Усики спирали внезапно стали доставлять дискомфорт вашему партнеру;
- Вы чувствуете боли внизу живота, появляются мажущие или кровянистые выделения.
В этих случаях нужно обязательно обратиться к врачу и как можно скорее.