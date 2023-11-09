Гинеколог рассказала о причинах возникновения боли после секса у женщин
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Циститом принято называть воспаление стенок мочевого пузыря. Но его далеко не всегда вызывает переохлаждение. Порой у женщин симптомы заболевания появляются после полового акта. Врач акушер-гинеколог, сексолог, специалист по реабилитации тазового дна и эстетической гинекологии Ольга Пачковская рассказала порталу «Страсти» о том, почему возникает цистит и о мерах его профилактики.
Причина может вас удивить. Гинеколог отметила, что, согласно исследованиям, в 90% случаев цистит возникает именно после полового акта.
Он может случиться в начале половой жизни, при смене полового партнера, при изменении анатомии в следствии родов и даже в менопаузу. Связан этот вид цистита непосредственно с анатомией мочевого пузыря и уретры у женщин.
Ольга Пачковская
Врач акушер-гинеколог
Факторы риска возникновения посткоитального цистита (возникающий после полового акта — прим. «Страсти») следующие:
- Наличие инфекции мочевыводящих путей, выявленной до 15 лет;
- Новые или множественные сексуальные партнеры;
- Использование спермицидов;
- Половой акт три и более раз в неделю у женщин при менопаузе;
- Генитоуринарный синдром (симптомокомплекс изменений со стороны органов мочеполовой системы, который вызван снижением уровня женских гормонов — прим. «Страсти»).
Причиной такой проблемы могут быть анатомические особенности организма. Например, когда наружное отверстие уретры расположено близко ко входу во влагалище, когда расширен мочевой канал. Также такой недуг вызывает гипермобильность наружного отверстия уретры — при половом контакте она смещается во влагалище и в него попадает содержимое с микробами.
Посткоитальный цистит может возникать и без анатомических особенностей. В этом случае точную причину устанавливает врач.
При таком виде цистита женщины испытывают ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, ноющие боли в нижней части живота, жжение после мочеиспускания. Помимо этого, они начинают часто бегать в туалет — до 10-15 раз за час.
Вылечить такой недуг можно хирургическим путем или консервативным — путем введения в уретру препаратов на основе гиалуроновой кислоты.
Для профилактики посткоитального цистита не используйте мыло с парфюмерными отдушками, не терпите, если хотите в туалет. Нельзя носить тесное, синтетическое белье, не злоупотребляйте алкоголем и сладким. Не используйте презервативы или диафрагмы со спермицидами.
Ольга Пачковская
Врач акушер-гинеколог
Помимо этого, врач рекомендует соблюдать питьевой режим, принимать душ до и после полового акта, регулярно менять гигиенические прокладки и обязательно мочиться после полового акта.