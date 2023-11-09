Гинеколог рассказала о причинах возникновения боли после секса у женщин

Факторы риска возникновения посткоитального цистита (возникающий после полового акта — прим. «Страсти») следующие:

Наличие инфекции мочевыводящих путей, выявленной до 15 лет;

Новые или множественные сексуальные партнеры;

Использование спермицидов;

Половой акт три и более раз в неделю у женщин при менопаузе;

Генитоуринарный синдром (симптомокомплекс изменений со стороны органов мочеполовой системы, который вызван снижением уровня женских гормонов — прим. «Страсти»).

Причиной такой проблемы могут быть анатомические особенности организма. Например, когда наружное отверстие уретры расположено близко ко входу во влагалище, когда расширен мочевой канал. Также такой недуг вызывает гипермобильность наружного отверстия уретры — при половом контакте она смещается во влагалище и в него попадает содержимое с микробами.

Посткоитальный цистит может возникать и без анатомических особенностей. В этом случае точную причину устанавливает врач.

При таком виде цистита женщины испытывают ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, ноющие боли в нижней части живота, жжение после мочеиспускания. Помимо этого, они начинают часто бегать в туалет — до 10-15 раз за час.

Вылечить такой недуг можно хирургическим путем или консервативным — путем введения в уретру препаратов на основе гиалуроновой кислоты.