Гинеколог объяснила, почему женщины 40+ в группе риска по раку груди

Рак молочной железы — самый частый диагноз среди всех онкологических заболеваний у женщин. После 40 лет риски значительно возрастают: каждая восьмая представительница прекрасного пола может столкнуться с этой болезнью. О причинах этой тревожной тенденции рассказала сайту «Страсти» врач-акушер-гинеколог ИНВИТРО Наталья Кусойть.

По словам гинеколога, женщины 40+ в группе риска по раку груди. Дело в том, что в этом возрасте начинают происходить некоторые изменения — клетки стареют и постепенно изнашиваются. Возникает больше вероятности, что одна из них превратится в злокачественную, говорит врач.

«Во-вторых, у женщин в этом возрасте меняется гормональный фон. Начинается постепенное снижение женских гормонов (эстрогены и прогестерон). Эти гормоны помогают поддерживать здоровье груди, поэтому их изменения могут привести к появлению опухоли», — объяснила Наталья Кусойть.

Причиной развития рака молочной железы может быть наследственность. Как рассказала гинеколог, если мама или бабушка болели раком груди, то вероятность столкнуться с этим заболеванием также повышается. Стресс и плохие привычки (курение, употребление алкоголя, неправильная еда, сидячий образ жизни) ухудшают общее состояние здоровья и ослабляют защитные силы организма, в том числе против рака.

При ранней диагностике заболевания до 98% повышается шанс на полное выздоровление. Для эффективной профилактики и своевременной диагностики рака молочной железы важно регулярно проводить ряд исследований:

УЗИ молочных желез. Ультразвуковое обследование следует проходить каждые 1-2 года, начиная с 25-летнего возраста. Это позволяет выявить изменения структуры ткани, наличие доброкачественных новообразований (кист и фиброаденом) и своевременно заподозрить злокачественное образование.

Маммография. Женщинам старше 40 лет это рентгеновское исследование молочных желез следует выполнять один раз в два года. Метод помогает выявлять области уплотнений, кистозные образования и опухоли на начальных этапах развития.

«Регулярный осмотр у врача-акушера-гинеколога каждая женщина должна проходить ежегодно, начиная с 18 лет, - отмечает специалист. - Если следовать этим простым предписаниям, то можно на ранней стадии выявить патологию и обеспечить эффективное предотвращение осложнений, но иногда женщины старшего возраста пренебрегают регулярными профилактическими осмотрами и маммографией, что в свою очередь также влияет на то, что затем у них диагностируют заболевание на более поздних стадиях».