Гинеколог объяснила, почему у женщин возникает боль во время полового акта
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Секс — важный аспект в отношениях любой пары. Однако порой женщины испытывают боль во время интимной близости, которая не позволяет получить удовольствие от процесса. О причинах этого недуга и методах профилактики рассказала порталу «Страсти» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО» Виктория Дементьева.
Специалист отметила, что боль во время полового акта (диспареуния) может возникать по нескольким причинам.
«Так, боль во время полового акта может быть одним из признаков эндометриоза, в таком случае женщины, как правило, имеют жалобы в том числе на менструальные боли. Некоторые формы пороков развития гениталий (в особенности при нарушении оттока менструальной крови) также сопровождаются менструальными болями и диспареунией».
Врач акушер-гинеколог Виктория Дементьева
Если боль во время полового акта является изолированной и не связана с менструальном циклом, возможно, ее причиной являются воспалительные заболевания органов малого таза.
Также дискомфорт при половой близости, говорит врач, может возникать у женщин при овуляции, в середине цикла. Со временем он проходит.
«Отдельный вид болевого синдрома у женщин — посткоитальные боли (боли, возникающие после полового контакта), которые проявляются ощущением тяжести в нижних отделах живота. Такие боли могут возникнуть в рамках синдрома «полнокровия вен таза» при варикозном расширении вен малого таза».
Врач акушер-гинеколог Виктория Дементьева
Боль в начале полового акта у женщин может говорить о сухости слизистой влагалища. В этом случае проблема решается при помощи лубрикантов, а также локальных форм эстрогенов (по назначению врача).
Чтобы снизить риск развития болевого синдрома во время половой близости, нужно уделить внимание профилактике вышеперечисленных заболеваний. Важно регулярно посещать врача для диагностики недугов и грамотно назначенного лечения.