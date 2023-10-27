Гинеколог объяснила, почему у женщин возникает боль во время полового акта

Секс — важный аспект в отношениях любой пары. Однако порой женщины испытывают боль во время интимной близости, которая не позволяет получить удовольствие от процесса. О причинах этого недуга и методах профилактики рассказала порталу «Страсти» кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО» Виктория Дементьева.

Специалист отметила, что боль во время полового акта (диспареуния) может возникать по нескольким причинам.