Гинеколог назвала способ, который поможет зачать ребенка определенного пола

На протяжении долгого времени люди пытаются разобраться, можно ли повлиять на пол будущего малыша, или это все-таки дело случая. И многим будущим родителям так хочется научиться управлять процессами природы и взять дело под свой контроль. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала сайту «Страсти», существует ли 100% способ зачать ребенка определенного пола.

По этой теме существует много различных примет. Одна из самых забавных, говорит Меланя Маилян, что если в паре мужчина любит сильнее, то родится мальчик, а если женщина, то девочка.

Некоторые пары пытаются вычислить пол ребенка по китайскому календарю, где в основе лежит месяц оплодотворения и возраст матери. Для расчетов даже существуют специальные таблицы. Другие будущие родители уверены, что с большой вероятностью можно предсказать пол ребенка, если использовать методику, основанную на теории обновления крови: кровь мужчины обновляется каждые четыре года, а женщины — каждые три. И ребенок будет того пола, чья кровь моложе.

Однако, как говорит гинеколог, все эти приметы и предсказания научно не обоснованы.