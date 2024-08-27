Гинеколог назвала способ, который поможет зачать ребенка определенного пола
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На протяжении долгого времени люди пытаются разобраться, можно ли повлиять на пол будущего малыша, или это все-таки дело случая. И многим будущим родителям так хочется научиться управлять процессами природы и взять дело под свой контроль. Врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян рассказала сайту «Страсти», существует ли 100% способ зачать ребенка определенного пола.
По этой теме существует много различных примет. Одна из самых забавных, говорит Меланя Маилян, что если в паре мужчина любит сильнее, то родится мальчик, а если женщина, то девочка.
Некоторые пары пытаются вычислить пол ребенка по китайскому календарю, где в основе лежит месяц оплодотворения и возраст матери. Для расчетов даже существуют специальные таблицы. Другие будущие родители уверены, что с большой вероятностью можно предсказать пол ребенка, если использовать методику, основанную на теории обновления крови: кровь мужчины обновляется каждые четыре года, а женщины — каждые три. И ребенок будет того пола, чья кровь моложе.
Однако, как говорит гинеколог, все эти приметы и предсказания научно не обоснованы.
«Женский организм изначально способен продуцировать только X-хромосомы, то есть изначально мы, женщины, можем дать только женское потомство. И пол ребенка будет зависеть от мужчины: какой сперматозоид дойдет с X-хромосомой или Y»
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Сперматозоиды отличаются друг от друга. Мужские половые клетки, которые несут в себе Y-хромосому гораздо более быстрые и подвижные. Именно поэтому у них есть все шансы достичь яйцеклетку первыми. Однако сперматозоиды с X-хромосомой устойчивее к кислой среде влагалища. Они являются более жизнеспособными из-за строения оболочки.
«Сперматозоиды с X-хромосомой могут "выжидать" в агрессивной среде влагалища до трех дней, у сперматозоидов с Y-хромосомой, несмотря на их скорость, такой возможности нет. Получается, что если половой контакт произошел за несколько дней до овуляции, то большая вероятность того, что яйцеклетку оплодотворит сперматозоид с X-хромосомой, а значит родится девочка. Такая методика более достоверная с научной точки зрения»
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Гинеколог предупреждает, что для этого метода необходимо точно установить, когда была овуляция. Сделать это можно при помощи фолликулометрии, тестов на овуляцию или измерением базальной температуры тела.
Также одним из самых современных методов определения пола будущего малыша является преимплантационный генетический тест эмбриона. По словам гинеколога, его проводят в программах ЭКО с целью предотвращения наследственных заболеваний.
Гинеколог предупреждает, что для этого метода необходимо точно установить, когда была овуляция. Сделать это можно при помощи фолликулометрии, тестов на овуляцию или измерением базальной температуры тела.
Также одним из самых современных методов определения пола будущего малыша является преимплантационный генетический тест эмбриона. По словам гинеколога, его проводят в программах ЭКО с целью предотвращения наследственных заболеваний.
«Определение пола проводится тогда, когда есть риск того, что ребенок определенного пола не выживет. Запрещено использовать это исследование рутинно для всех. Во-первых, методика достаточно дорогая, а во-вторых, это этически неприемлемо»
Меланя Маилян
Врач-гинеколог