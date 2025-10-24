Гинеколог назвала неочевидный признак сахарного диабета у женщин

Сахарный диабет обычно ассоциируется с такими симптомами, как: жажда, позывы в туалет, постоянная слабость. Но есть еще один неочевидный признак болезни, возникающий у женщин. О нем сайту «Страсти» рассказала врач-гинеколог, репродуктолог Татьяна Гвоздикова.

По словам доктора, сбой менструального цикла — это один из тревожных звоночков, предупреждающих о проблемах со здоровьем. И при сахарном диабете он может появляться одним из первых.

Инсулин, повышающийся при заболевании, активно влияет на репродуктивную систему, продолжила Татьяна Гвоздикова. Он участвует в регуляции овуляции, работе яичников и балансе гормонов эстрогенов и андрогенов. Когда его становится слишком много, как, например, при инсулинорезистентности, нормальный ритм созревания фолликулов сбивается. В результате менструации становятся нерегулярными, с задержками, скудными или, наоборот, слишком обильными. В отдельных случаях они могут пропасть вовсе.