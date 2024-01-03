Герпес, хламидиоз, ВПЧ: какими болезнями можно заразиться во время орального секса
Гинеколог Маилян назвала инфекции, которые передаются через оральный секс.
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Принято считать, что оральный секс — самый безопасный вид половых контактов. О том, действительно ли он опасен для здоровья, и как себя обезопасить, не отказывая в удовольствии, рассказала сайту «Страсти» врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян.
«Многие думают, что оральный секс является безопасным. На самом деле, это не так. Есть разные пути заражения, и в нашем организме все взаимосвязано, — говорит доктор Маилян. — В ротовой полости присутствует местный иммунитет, если он снижен, то риск появления патогенной флоры очень высокий. На фоне язвенных поражений, трещин риск заражения возрастает в несколько раз. Неприятные последствия могут быть, и, если эякулят попадет на слизистую глаз. Стимуляция губами и языком анальной зоны также может привести к заражению».
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Специалист пояснила, что далеко не все инфекции передаются через оральный секс — например, получить вирус гепатита B и С таким способом очень сложно. Большую роль играет иммунитет: если у человека сильная иммунная система, то заразиться практически невозможно.
«Есть определенные инфекции, которыми можно заразиться при данном виде полового контакта. В первую очередь — это вирус герпеса человека 1 и 2 типа, вирус папилломы человека, гонорея, хламидиоз, а также возможно возникновение такого заболевания как сифилитическая ангина», — говорит гинеколог.
При герпесе 1 и 2 типа в области губ, рта, на теле и половых органах появляются пузырьковые высыпания. Это вызывает у человека сильный зуд и неприятное жжение.
ВПЧ-инфекция чаще всего протекает бессимптомно. Обычно организм способен сам с ним справиться. Однако некоторые ВПЧ-инфекции приводят к появлению папиллом — небольших наростов в области половых органов, горле. Больше всего данный вирус опасен для женщин, так как при ослабленном иммунитете он способен привести к раку шейки матки.
Гонорея и сифилис в случае поражения области зева в большинстве случаев протекают бессимптомно. Возможно лишь покраснение и боль в горле. При сифилитической ангине происходят патологические изменения: горло, миндалины и язык покрывают язвы.
Что касается ВИЧ-инфекции, то заразиться ей через оральный секс практически невозможно. Специалист пояснила, что иногда в слюне действительно обнаруживается ВИЧ-инфекция, но, чтобы произошло заражение, во рту партнера должны быть язвы, воспаления и кровоточивость десен. Таких случаев в медицинской практике не было, однако не стоит забывать о предохранении.
«Если у одного из партнеров есть стоматологические заболевания: воспаления десен, язвы, то риск заразиться высок. Также любое проглатывание биологических жидкостей может сопровождать заражение: чем больше эякулята во рту, тем выше вероятность заражения».
Меланя Маилян
Врач-гинеколог
Также она подчеркнула, что если партнеры в рамках одного полового акта сочетают и оральный, и другие виды половых контактов без барьерных методов контрацепции, то риск занести инфекцию достаточно высок.
Единственный способ защитить себя — это барьерный метод контрацепции (презервативы — прим. «Страсти»). Врач добавила: важно не вступать в контакт с незнакомыми людьми и соблюдать личную гигиену.