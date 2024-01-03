Герпес, хламидиоз, ВПЧ: какими болезнями можно заразиться во время орального секса

При герпесе 1 и 2 типа в области губ, рта, на теле и половых органах появляются пузырьковые высыпания. Это вызывает у человека сильный зуд и неприятное жжение.

ВПЧ-инфекция чаще всего протекает бессимптомно. Обычно организм способен сам с ним справиться. Однако некоторые ВПЧ-инфекции приводят к появлению папиллом — небольших наростов в области половых органов, горле. Больше всего данный вирус опасен для женщин, так как при ослабленном иммунитете он способен привести к раку шейки матки.

Гонорея и сифилис в случае поражения области зева в большинстве случаев протекают бессимптомно. Возможно лишь покраснение и боль в горле. При сифилитической ангине происходят патологические изменения: горло, миндалины и язык покрывают язвы.

Что касается ВИЧ-инфекции, то заразиться ей через оральный секс практически невозможно. Специалист пояснила, что иногда в слюне действительно обнаруживается ВИЧ-инфекция, но, чтобы произошло заражение, во рту партнера должны быть язвы, воспаления и кровоточивость десен. Таких случаев в медицинской практике не было, однако не стоит забывать о предохранении.