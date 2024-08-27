Гепатит В, чума, оспа, сыпной тиф: чем на самом деле опасны клопы и стоит ли бояться эпидемии
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Клопы распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. В последние годы их численность во всем мире, включая Россию, возрастает. А в конце августа этого года на юго-востоке Москвы началась клоповая эпидемия. Портал «Страсти» узнал, насколько это опасно и как защитить себя.
Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, отметил, что в отапливаемых жилых помещениях клопы размножаются круглый год. Размер взрослых особей - 5-7 мм, самцы немного меньше самок. Самка каждый день откладывает в среднем 5 яиц, закрепляя их секретом желез к щелям в стенах, стыкам деталей мебели, рамам картин, внутренней стороне отстающих обоев, плинтусам. За свою жизнь самка может отложить около 500 яиц. За месяц личинка превращается во взрослую особь, а общая продолжительность жизни клопа – 12 месяцев.
Санитарные условия помещения не являются главными для клопов: от заселения клопами не застраховано ни одно строение и помещение. Но чаще они обитают в жилых помещениях с высокой заселенностью и неудовлетворительными санитарно-бытовыми условиями (коммунальных и съемных квартирах, общежитиях, хостелах, приютах, строительных бытовках.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Главным условием благополучного существования клопов является постоянный доступ к крови человека. Поэтому скопления клопов вместе с яйцами и личинками чаще находятся недалеко от «жертвы» – источника пропитания. Пахучий секрет желез придает местам обитания клопов характерный запах.
Как клопы оказываются в домах и квартирах людей?
Клопы попадают в квартиры и другие помещения пассивным путем - вместе с предметами обихода (мебелью, картинами, книгами, одеждой, постельными принадлежностями); переносятся людьми. Возможно привезти этих «незваных гостей» вместе с одеждой и багажом из туристической поездки, гостиницы, санатория.
Попав в жилище, клопы в поисках пищи уже самостоятельно могут совершать большие переходы по зданию (из квартиры в квартиру и с этажа на этаж) по вентиляционным и электротехническим каналам, а в теплое время года - по внешним стенам домов, попадая в квартиры через окна. Скорость движения клопа по ровной поверхности составляет около 1 метра в минуту.
Клопы наиболее активны в ночное время суток, когда человек спит, но если они длительно голодают, то могут атаковать и днем. Обнаружив «жертву», клоп начинает сосать кровь. Акт кровососания длится 3-8 минут, за это время клоп совершает такое-же количество укусов. При этом он не остаётся на одном месте, а перемещается по коже, оставляя за собой «дорожку» из укусов.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Какие последствия укусов клопов?
Врач отметил, что наибольший вред клопы доставляют непосредственно своими укусами, сопровождающимися различными крайне неприятными ощущениями – зудом, жжением, нарушением сна. Последствиями укусов может стать воспаление (покраснения, отек за пределами укуса), присоединение вторичной инфекции, аллергические реакции. Особенно опасны клопы для детей: кожа у малышей нежная и чувствительная, поэтому зуд и жжение от укусов для них оказывается более мучительным. У маленьких детей возможно развитие железодефицитной анемии (при плотном заселении помещения клопами и множественных укусах). У аллергиков укусы клопов могут стать причиной тяжелой аллергической реакции (вплоть до анафилактического шока).
Могут ли клопы передавать человеку различные инфекции?
За все время наблюдений в разных странах в организмах постельных клопов находили возбудителей следующих инфекций: гепатит В, чума, оспа, сыпной тиф, возвратный тиф, лихорадка Ку, туляремия, желтая лихорадка, лепра, туберкулез, филяриоз и др.
Список, конечно, угрожающий. Тем не менее, на сегодняшний день ни одно исследование не выявило достоверных фактов передачи инфекционных заболеваний посредством укуса постельного клопа! Поэтому говорить о клопах как об опасной эпидемиологической угрозе не совсем корректно, хотя вопрос требует дальнейшего изучения.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что делать, если покусали клопы?
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Приложить холод к месту укуса.
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Принять любой антигистаминный препарат (даже если вы не аллергик).
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Обработать место укуса антисептиком.
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Смазать место укуса гормональной мазью.
В случае выраженного воспаления и сильной аллергической реакции следует обратиться за медицинской помощью.