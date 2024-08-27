Гепатит В, чума, оспа, сыпной тиф: чем на самом деле опасны клопы и стоит ли бояться эпидемии

Клопы распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. В последние годы их численность во всем мире, включая Россию, возрастает. А в конце августа этого года на юго-востоке Москвы началась клоповая эпидемия. Портал «Страсти» узнал, насколько это опасно и как защитить себя.

Михаил Лебедев, ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, отметил, что в отапливаемых жилых помещениях клопы размножаются круглый год. Размер взрослых особей - 5-7 мм, самцы немного меньше самок. Самка каждый день откладывает в среднем 5 яиц, закрепляя их секретом желез к щелям в стенах, стыкам деталей мебели, рамам картин, внутренней стороне отстающих обоев, плинтусам. За свою жизнь самка может отложить около 500 яиц. За месяц личинка превращается во взрослую особь, а общая продолжительность жизни клопа – 12 месяцев.