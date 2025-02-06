Гастроэнтеролог объяснила, можно ли умереть из-за проглоченной жвачки
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Жевательная резинка — привычный продукт, который используют не только ради свежести дыхания, но и просто из-за привычки или для снятия стресса. Однако вокруг нее существует множество споров: одни считают ее безопасной, другие — вредной для желудка и пищеварения. Врач-гастроэнтеролог Наталья Заварзина рассказала сайту «Страсти», действительно ли жвачка может нанести вред организму, и что будет, если постоянно ее проглатывать.
Врач пояснила, что в спокойном состоянии желудок содержит около 50 мл желудочного сока, но при стимуляции его объем может увеличиваться до 2 литров. Желудочный сок необходим для переваривания пищи: он содержит пепсиногены, которые превращаются в активные ферменты — пепсины. Эти ферменты расщепляют белки, а также способствуют выработке соляной кислоты.
«Если слизистая желудка здорова и содержит достаточное количество муцина (защитной слизи), то эпизодическое жевание резинки не наносит вреда. Особенно если человек употреблял пищу перед этим — тогда желудочный сок расходуется по назначению, — объясняет Наталья Заварзина. — Однако в случае заболеваний желудка, особенно гастрита, защитный слой слизи может быть истончен. Это может спровоцировать дискомфорт, ощущение жжения».
Помимо влияния на желудок, частое употребление жевательной резинки может вызывать и другие нежелательные реакции:
— Вздутие живота;
— Неприятные ощущения в области челюсти;
— Привыкание, которое переходит в навязчивую привычку.
Несмотря на возможные негативные последствия, у жвачки есть и плюсы, объясняет гастроэнтеролог. В медицине она используется для стимуляции слюноотделения у пациентов, страдающих сухостью во рту. Слюна выполняет защитную функцию, помогая поддерживать здоровье зубов и эмали, особенно после приема пищи. Кроме того, жевание резинки помогает освежить дыхание, что полезно в ситуациях, когда нет возможности почистить зубы.
«Существует миф о том, что проглоченная жвачка остается в желудке на долгие годы и не переваривается. На самом деле организм способен вывести ее естественным путем. Однако злоупотреблять этим не стоит — регулярное проглатывание жевательной резинки, особенно в больших количествах, может привести к проблемам с пищеварением», — добавила специалист.