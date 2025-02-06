Гастроэнтеролог объяснила, можно ли умереть из-за проглоченной жвачки

Жевательная резинка — привычный продукт, который используют не только ради свежести дыхания, но и просто из-за привычки или для снятия стресса. Однако вокруг нее существует множество споров: одни считают ее безопасной, другие — вредной для желудка и пищеварения. Врач-гастроэнтеролог Наталья Заварзина рассказала сайту «Страсти», действительно ли жвачка может нанести вред организму, и что будет, если постоянно ее проглатывать.

Врач пояснила, что в спокойном состоянии желудок содержит около 50 мл желудочного сока, но при стимуляции его объем может увеличиваться до 2 литров. Желудочный сок необходим для переваривания пищи: он содержит пепсиногены, которые превращаются в активные ферменты — пепсины. Эти ферменты расщепляют белки, а также способствуют выработке соляной кислоты.