Гастроэнтеролог объяснила, помогают ли пробиотики в лечении вирусной диареи у детей

С приходом лета увеличивается число обращений к врачу по поводу острых кишечных инфекций. Родители по привычке тянутся к пробиотикам — казалось бы, натуральным и безопасным средствам. Но насколько они действительно эффективны при лечении диареи у детей? Помогают ли они, как принято считать, или это лишь красивая упаковка и пустая надежда? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила врач-гастроэнтеролог Александра Метелина.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при приёме в адекватных количествах могут приносить пользу здоровью. Чаще всего речь идёт о лактобактериях, бифидобактериях и дрожжевых грибах Saccharomyces boulardii.

«Исследования показали, что отдельные пробиотические штаммы действительно могут сокращать продолжительность диареи — примерно на сутки. Это особенно важно при вирусной диарее у детей. Однако эффективность зависит от конкретного штамма, а не от слова „пробиотик“ на упаковке. Не каждый продукт, который продаётся как „пробиотик“, содержит нужное количество живых и активных бактерий. Важно начинать приём в первые часы болезни. Если время упущено — эффект может быть минимальным», — объяснила врач.

По словам гастроэнтеролога, многие широко разрекламированные продукты либо не содержат достаточного количества живых бактерий, либо вовсе не проверялись в клинических исследованиях. Более того, пробиотики не заменяют регидратационную терапию (восполнение жидкости — прим. «Страсти»), которая остаётся основой лечения инфекционной диареи у детей.

Также не стоит надеяться на пробиотики как на средство профилактики: доказательства их эффективности в предотвращении инфекций пока недостаточны.

Помимо пробиотиков, существуют еще и пребиотики — вещества, стимулирующие рост полезной микрофлоры в кишечнике. Их добавляют в смеси для искусственного вскармливания и продукты для взрослых. Однако при острой инфекции их эффективность менее изучена, а в ряде случаев они могут даже усиливать вздутие и дискомфорт, заключила Александра Метелина.