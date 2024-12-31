Гастроэнтеролог объяснила, как не растолстеть на новогодних праздниках
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Новый год — это не только подарки, гирлянды и фейерверки, но ещё и роскошные застолья, от которых сложно отказаться. Салаты, горячее, десерты и неизменное шампанское — всё это создаёт праздничное настроение. Но что делать, чтобы после каникул не пришлось страдать от лишних килограммов и неприятной тяжести в животе? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила врач общей практики, терапевт, нутрициолог, гастроэнтеролог, диетолог Юлия Ткаченко.
Сегодня часто можно встретить две крайности. Одни полностью демонизируют «вредные» продукты, утверждая, что кусок торта или бокал вина — это мгновенный путь к проблемам со здоровьем. Другие, напротив, говорят, что можно есть всё подряд, и это никак не отразится на фигуре. Но истина всегда где-то посередине.
«Нет такого продукта, который сам по себе моментально добавит вам два килограмма. Всё дело в количестве. Если в течение недели питаться только пирожными, вес неизбежно увеличится. Но если позволить себе торт в новогоднюю ночь и следовать принципам умеренности в остальные дни, это не нанесёт никакого ущерба».
Юлия Ткаченко
Чтобы держать себя в форме даже за праздничным столом, воспользуйтесь простым правилом тарелки.
- Половину тарелки пусть занимают овощи: свежие, запечённые или тушёные. Это могут быть овощные салаты без майонеза, запечённые кабачки, морковь или даже любимая квашеная капуста.
- Четверть — белковая пища: мясо, птица или рыба.
- Ещё четверть — сложные углеводы: картофель, рис или паста.
Если всё-таки не удалось устоять перед изобилием блюд, можно помочь своему организму ферментами, говорит гастроэнтеролог. Но помните: их лучше принимать во время еды, а не тогда, когда уже стало тяжело дышать. Правильнее всего — не переедать изначально, заключила эксперт.
Врач советует начать застолье с небольших порций и не смешивать несколько блюд в одной тарелке. Помимо этого, не стоит постоянно сидеть за столом — придумайте конкурсы на Новый год, спойте в караоке или прогуляйтесь на свежем воздухе.