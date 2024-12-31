Гастроэнтеролог объяснила, как не растолстеть на новогодних праздниках

Новый год — это не только подарки, гирлянды и фейерверки, но ещё и роскошные застолья, от которых сложно отказаться. Салаты, горячее, десерты и неизменное шампанское — всё это создаёт праздничное настроение. Но что делать, чтобы после каникул не пришлось страдать от лишних килограммов и неприятной тяжести в животе? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила врач общей практики, терапевт, нутрициолог, гастроэнтеролог, диетолог Юлия Ткаченко.

Сегодня часто можно встретить две крайности. Одни полностью демонизируют «вредные» продукты, утверждая, что кусок торта или бокал вина — это мгновенный путь к проблемам со здоровьем. Другие, напротив, говорят, что можно есть всё подряд, и это никак не отразится на фигуре. Но истина всегда где-то посередине.