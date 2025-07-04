Гастроэнтеролог Метелина объяснила, как происходит заражение хеликобактер пилори

Хеликобактер пилори — это бактерия, которая умеет выживать в агрессивной среде желудка. Она может стать причиной развития гастрита, язвы и других заболеваний ЖКТ. Подробнее о том, как происходит заражение и методах профилактики, рассказала сайту «Страсти» врач-гастроэнтеролог Александра Метелина.

По словам врача, большинство людей заражаются ею в детстве — и часто не знают об этом всю жизнь. Подхватить инфекцию можно в самых разных условиях, независимо от социального статуса.

Основные пути передачи хеликобактер пилори: