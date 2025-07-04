Гастроэнтеролог Метелина объяснила, как происходит заражение хеликобактер пилори
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Хеликобактер пилори — это бактерия, которая умеет выживать в агрессивной среде желудка. Она может стать причиной развития гастрита, язвы и других заболеваний ЖКТ. Подробнее о том, как происходит заражение и методах профилактики, рассказала сайту «Страсти» врач-гастроэнтеролог Александра Метелина.
По словам врача, большинство людей заражаются ею в детстве — и часто не знают об этом всю жизнь. Подхватить инфекцию можно в самых разных условиях, независимо от социального статуса.
Основные пути передачи хеликобактер пилори:
- Орально-оральный — например, при облизывании ложек, сосок или при тесном контакте со слюной взрослого.
- Гастро-оральный — при попадании рвотных масс в рот другому ребёнку (актуально в детских коллективах).
- Фекально-оральный — возможен при плохой гигиене, особенно у детей младшего возраста.
«Снизить риск заражения можно, если соблюдать основные меры профилактики: не использовать одну зубную щётку на нескольких человек, не облизывать детскую посуду и соски, не допивать и не доедать за другими, тщательно мыть руки после контакта с рвотой или фекалиями. Изолировать ребёнка от бабушки или от окружающего мира не нужно — полностью исключить контакт с бактерией невозможно. Главное — разумный подход и соблюдение гигиены».
Александра Метелина
Врач-гастроэнтеролог
Лечение H. pylori требуется только при наличии показаний — когда инфекция подтверждена анализами, и есть соответствующие симптомы или заболевания (например, язва). Важно понимать, что бактерия не вызывает жалоб сама по себе — симптомы появляются при повреждении слизистой оболочки.
«У детей лечение назначается строго по показаниям и не проводится „на всякий случай“, чаще лучше не лечить, чем применять 2 антибиотика сроком на 10 дней (у детей нет такой агрессивности течения хеликобактерной инфекции и носительство не вредит хозяину)».
Александра Метелина
Если лечение назначено, применяется схема как минимум из двух антибиотиков и препарата, снижающего кислотность. Это необходимо из-за устойчивости бактерии и её способности «прятаться» в слизистой оболочке.