Гастроэнтеролог Головчанская объяснила, когда нужно пить желчегонные средства

Желчный пузырь — один из «особенных» органов в нашем организме, который чаще всего винят во всех бедах с ЖКТ. Много споров возникает и о желчегонных средствах — многие считают, что их нужно обязательно пить для предотвращения образования камней. О том так ли это, сайту «Страсти» рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.

По словам врача, желчь вырабатывается в печени, а желчный пузырь — резервуар для ее хранения, похожий на грушу, который сокращается, когда это необходимо для пищеварения. Желчь необходима для переваривания жиров, выведения холестерина и также обладает антимикробной активностью.

Вне приема пищи желчный пузырь сокращается каждые 1−2 часа, опорожняя свое содержимое на 20−30%, а во время приема пищи процент его опорожнения достигает 70−80%.

Как пояснила Татьяна Головчанская, желчегонные не нужны нашему организму, поскольку лучшее желчегонное — это еда. Достаточно лишь понимания механизма работы желчного пузыря и регулярного приема пищи. Однако есть некоторые исключения.