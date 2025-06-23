Гастрит, нехватка витаминов и рак: врач рассказал об опасности экстремальных диет
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Экстремальное похудение, особенно если оно происходит быстро и без надлежащего контроля, может привести к различным проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). О том, почему лучше не прислушиваться к советам из Интернета, а обращаться к специалисту, сайту «Страсти» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.
По словам врача, первое, с чем может столкнуться человек, решивший сесть на диету, - это нарушение пищеварения. Быстрое снижение веса может вызвать замедление работы пищеварительной системы, а это приводит к запорам, вздутию живота и дискомфорту. Кроме того, велик риск появления гастрита и язвы.
Строгие диеты и голодание могут увеличить уровень стресса на желудок, что может привести к воспалению слизистой оболочки желудка (гастриту) или даже к образованию язв.
Владимир Неронов
Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
Также при экстремальных диетах можно заработать проблемы с желчным пузырем и столкнуться с недостатком питательных веществ. Дело в том, что при отказе от некоторых продуктов появляется дефицит витаминов и минералов.
У сидящих на диете пациентов наблюдается изменение микрофлоры кишечника. Ограничение в питании может негативно сказаться на составе кишечной микрофлоры, что может привести к дисбактериозу и другим расстройствам пищеварения. Часто встречаются психосоматические расстройства.
Владимир Неронов
Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
При каком весе необходимо бить тревогу?
Врач Неронов рассказал, что необходимо обращаться к специалисту при следующих признаках:
• Если ваш индекс массы тела ниже 18,5, это считается признаком недостаточного веса. Это может указывать на риск развития различных заболеваний и проблем со здоровьем.
• Если вы теряете более 5% своего веса в течение месяца без очевидной причины (например, болезни или стресса), это также должно насторожить.
• Если вы замечаете такие симптомы, как усталость, слабость, ломкость волос и ногтей, проблемы с кожей или изменение аппетита, это также может быть сигналом о необходимости обращения к врачу.
• Если вы испытываете чрезмерную озабоченность по поводу своего веса или пищевого поведения, это может указывать на расстройство пищевого поведения, требующее профессиональной помощи.
Могут ли экстремальные диеты привести к раку?
Исследования показывают, что некоторые диеты и привычки питания могут влиять на риск развития рака. Однако важно понимать, что рак — это сложное заболевание, которое зависит от множества факторов, включая генетику, окружающую среду и образ жизни.
Хотя строгие диеты сами по себе не являются прямой причиной рака, они могут способствовать факторам риска и негативно влиять на общее состояние здоровья. Важно подходить к снижению веса разумно и сбалансированно, обеспечивая организм всеми необходимыми питательными веществами.
Владимир Неронов
Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)