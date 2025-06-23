Гастрит, нехватка витаминов и рак: врач рассказал об опасности экстремальных диет

При каком весе необходимо бить тревогу?

Врач Неронов рассказал, что необходимо обращаться к специалисту при следующих признаках:

• Если ваш индекс массы тела ниже 18,5, это считается признаком недостаточного веса. Это может указывать на риск развития различных заболеваний и проблем со здоровьем.

• Если вы теряете более 5% своего веса в течение месяца без очевидной причины (например, болезни или стресса), это также должно насторожить.

• Если вы замечаете такие симптомы, как усталость, слабость, ломкость волос и ногтей, проблемы с кожей или изменение аппетита, это также может быть сигналом о необходимости обращения к врачу.

• Если вы испытываете чрезмерную озабоченность по поводу своего веса или пищевого поведения, это может указывать на расстройство пищевого поведения, требующее профессиональной помощи.

Могут ли экстремальные диеты привести к раку?

Исследования показывают, что некоторые диеты и привычки питания могут влиять на риск развития рака. Однако важно понимать, что рак — это сложное заболевание, которое зависит от множества факторов, включая генетику, окружающую среду и образ жизни.