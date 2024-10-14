Фруктовые чаи, бананы, мясо и другие продукты, убивающие молодость
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Каждый из нас хочет оставаться молодым и здоровым как можно дольше. Все знают, что употребление алкогольных напитков и вредной пищи ускоряет процессы старения. Но это далеко не весь список. Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ Кристина Пришвина специально для сайта «Страсти» составила список напитков и продуктов, при частом употреблении которых биологический возраст начинает опережать календарный.
Лидером среди напитков, способствующих ускорению процессов старения, является сладкая газировка. Влияние таких напитков на желудочно-кишечный тракт и печень особенно негативно.
Газировка
- Повышение газообразования. Виновником является углекислый газ в напитках, который вызывает вздутие живота и дискомфорт;
- Кислоты, содержащиеся в газировке (лимонная или фосфорная), раздражают слизистую желудка, приводят к повышению секреции желудочного сока, что может привести к изжоге или гастриту;
- Газированные напитки могут нарушать чувства голода и насыщения, что впоследствии приводит к перееданию;
- Сахар и искусственные подсластители.
«Все мы слышали про инсулинорезистентность. Чрезмерное потребление сахара может привести к этому состоянию, что увеличивает риск диабета и заболеваний печени. Это состояние, при котором клетки организма становятся менее чувствительными к действию инсулина, гормона, который регулирует уровень сахара в крови. Изначально глюкоза перестает усваиваться клетками эффективно, что приводит к ее накоплению в крови. В результате, чтобы компенсировать снижение чувствительности к инсулину, поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, что может в дальнейшем привести к ее износу»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Это не единственное негативное влияние сахара и подсластителей. Высокое потребление сахара может способствовать размножению патогенных бактерий и грибков, таких как дрожжи, что нарушает баланс микрофлоры. Также он снижает количество пробиотических бактерий (лактобациллы и бифидобактерии). На фоне постоянного потребления сахара поддерживаются воспалительные процессы в кишечнике, что способствует разрушению кишечного барьера и приводит к интоксикации организма.
Потребление сахара в больших количествах может приводить к накоплению жира в печени, что вызывает неалкогольную жировую болезнь печени, но редко.
Алкоголь
Употребление алкоголя приводит к дегидратации клеток, что негативно сказывается на коже и органах в целом.
Фруктовые чаи
Чаи являются предметом дискуссии среди нутрициологов и диетологов. Несмотря на определенную пользу, насыщая нас витаминами и антиоксидантами, при этом не содержат кофеин, определенные минусы они имеют. Некоторые готовые фруктовые чаи могут содержать добавленный сахар, что может способствовать набору веса и другим проблемам.
Чаи с высоким содержанием кислот (например, из цитрусовых) могут раздражать желудок у чувствительных людей.
Эти напитки могут быть полезной частью рациона, если выбирать натуральные варианты без добавленного сахара и следить за общим потреблением.
Кофеин
В больших количествах может вызывать обезвоживание и ухудшать качество сна, что также влияет на процесс старения, ускоряя его.
Кофе с молоком
Этот напиток также имеет свои плюсы и минусы с точки зрения диетологии и нутрициологии. Но мы остановимся на вторых. Добавление молока увеличивает калорийность напитка, может снижать усвоение антиоксидантов из кофе. А побочные действия кофеина, такие как беспокойство и бессонница остаются.
Продукты, ускоряющие биологические часы
Соль. Большое количество ее может вывести из равновесия водный баланс организма. Согласно Всемирной организации здравоохранения рекомендовано употреблять всего лишь одну чайную ложку соли в день, то есть не больше 5 грамм.
Обработанные продукты, в состав которых входит высокое содержание трансжиров, сахаров и консервантов. Например, колбасы, ветчина, сосиски, бекон, консервированное мясо готовые блюда и полуфабрикаты, консервированные продукты.
Консерванты могут оказывать различные эффекты на организм, в зависимости от их типа и количества. Они могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей, проявляющиеся в виде кожных высыпаний или респираторных симптомов. Также могут приводить к дисбалансу микрофлоры и проблемам с пищеварением, к различным хроническим заболеваниями.
Некоторые консерванты, например, нитриты, могут быть потенциально токсичными, при высоких концентрациях, и связываются с риском развития некоторых видов рака. При умеренном потреблении и соблюдении норм, многие консерванты считаются безопасными, однако важно обращать внимание на их содержание в рационе.
Трансжиры используется для увеличения срока хранения и улучшения текстуры продуктов. Их употребление приводит к повышению плохого холестерина и снижению хорошего, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний, что также ускоряет процессы старения в организме.
Из-за вредного воздействия трансжиров на здоровье рекомендуется ограничивать их потребление и заменять их более здоровыми жирами, такими как моно- и полиненасыщенными жирами.
Фастфуд оказывает целый набор негативных влияний на организм:
- Высококалорийный, что может способствовать избыточному потреблению калорий и набору веса;
- Практически всегда эти продукты содержат трансжиры и насыщенные жиры, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений липидного обмена;
- Жиры, в отличие от белков и углеводов, имеют высокую энергетическую плотность (9 калорий на грамм против 4 калорий на грамм для белков и углеводов);
- Фастфуд часто беден витаминами, минералами и клетчаткой, что может привести к дефициту необходимых питательных веществ;
- Употребление его может способствовать хроническому воспалению, что связано с риском различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические;
- Блюда часто содержат рафинированные углеводы (например, белый хлеб, картофель фри), которые быстро усваиваются и могут способствовать увеличению калорийности блюда.
Некоторые исследования показывают, что высокое потребление сахара и обработанных продуктов может негативно сказаться на состоянии кожи, увеличивая риск преждевременных морщин и потери упругости. Также было установлено, что люди, регулярно потребляющие фастфуд, имеют более высокий риск развития хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, что может способствовать старению организма.
Красное мясо Многочисленные эпидемиологические исследования показали, что регулярное потребление красного мяса ассоциируется с повышенной заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно содержит высокие уровни насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в крови и способствовать развитию атеросклероза.
«Я, как диетолог, рекомендую ограничивать потребление красного мяса и заменять его более здоровыми источниками белка, такими как рыба, птица, бобовые и орехи»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Фрукты. Фруктоза разрушает естественный коллаген быстрее, чем сахар, что в свою очередь приводит к преждевременному появлению морщин. Например, большое количество кислоты, содержащейся в цитрусовых, может приводить к нарушению баланса pH в организме. Кроме того, избыток сахара, содержащегося в некоторых фруктах( банане и винограде), может способствовать гликации, что также влияет на коллаген. Однако липоевая кислота нейтрализует действие фруктозы, которая содержится в брюссельской капусте.
Тем не менее, умеренное потребление этих фруктов полезно, благодаря витаминам и антиоксидантам. Важно соблюдать баланс.
«Можно сделать заключение, что полноценный ежедневный рацион, где учтены все индивидуальные особенности вашего организма, помогает сохранить молодость и активность на долгие годы. А очень редкое и ограниченное употребление «вредных продуктов и напитков» не вызовет резкого старения организма»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ