Формируют правильный прикус: зачем лечить молочные зубы

Отказ от лечения молочных зубов у детей в будущем может привести к серьёзным проблемам. Врач-стоматолог и владелец многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков объяснил сайту «Страсти», в каком случае ожидание смены зубов действительно допустимо, а когда без вмешательства можно навредить растущему организму.

Как подчеркнул специалист, молочные зубы — временные, но не бесполезные. Первые единицы прорезываются примерно в 6–8 месяцев, полностью формируя прикус к трём годам. Всего их 20, и они выполняют важнейшие функции: