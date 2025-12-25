Формируют правильный прикус: зачем лечить молочные зубы
© Freepik
Отказ от лечения молочных зубов у детей в будущем может привести к серьёзным проблемам. Врач-стоматолог и владелец многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков объяснил сайту «Страсти», в каком случае ожидание смены зубов действительно допустимо, а когда без вмешательства можно навредить растущему организму.
Как подчеркнул специалист, молочные зубы — временные, но не бесполезные. Первые единицы прорезываются примерно в 6–8 месяцев, полностью формируя прикус к трём годам. Всего их 20, и они выполняют важнейшие функции:
- помогают пережёвывать пищу и формировать нормальное пищеварение;
- участвуют в развитии речи;
- сохраняют место в челюсти для постоянных зубов;
- направляют рост костной ткани и будущих зачатков «взрослых» зубов.
«Молочные зубы — как биологические ориентиры, которые задают направление развитию челюстно-лицевой системы и зубов в постоянном прикусе. Если этот «ориентир» преждевременно выпадет из-за кариеса или воспаления, это приведет к смещению соседних зубов, и постоянным просто не останется места для нормального прорезывания и роста. Итог — скученность, неправильный прикус и необходимость ортодонтического лечения в будущем»
Владимир Шипков
Врач-стоматолог и владелец многопрофильного медицинского центра
Почему нельзя просто «подождать, пока выпадет»
По словам стоматолога, детский кариес развивается в 3–5 раз быстрее, чем у взрослых. Эмаль молочных зубов тоньше, а пульпа (пучок нервной и соединительной ткани в зубе, перемежающейся кровеносными сосудами) — больше. Поэтому инфекция легко проникает вглубь и может достичь зачатка постоянного зуба, который находится прямо под корнем молочного. Последствия:
- воспаление десны с рисками появления свища;
- нарушение процесса нормального формирования постоянного зуба (пятна, деформация эмали);
- хронизация инфекции и её попадание в кровь, что при снижении иммунитета чревато серьёзными рисками для здоровья всего организма.
Одно из самых распространённых заблуждений — лечить нужно тогда, когда ребёнок подрастёт или появятся постоянные зубы. На практике это означает упущенное время. Многие проблемы легче, быстрее и безопаснее решаются именно в детском возрасте.
Когда молочный зуб действительно можно не лечить
Есть ситуации, когда врач может предложить просто наблюдение. Обычно это возможно, если:
- зуб шатается, и до естественного выпадения осталось 1–2 месяца;
- поражение поверхностное и не вызывает боли;
- нет признаков воспаления дёсен (покраснения, отёка, температуры).
Но решение всегда принимает стоматолог после осмотра и рентгена. Иногда один и тот же зуб визуально кажется «почти готов к выпадению», но корень может быть сохранён наполовину — и воспаление всё ещё способно перекинуться на соседние ткани.
«Ранее серебрение молочных зубов применялось повсеместно и в своё время действительно позволяло стабилизировать деструктивный процесс. Сегодня этот метод используется значительно реже и, как правило, там, где нет доступа к передовым технологиям. Современная детская стоматология сместила фокус в сторону других методов восстановления — коронок, керамических и композитных решений, профилактики и зубосохранения. В том числе потому, что серебрение не решает вопрос эстетики: потемневшие зубы заметны при улыбке, и ребёнок начинает стесняться, что важно учитывать не только с медицинской, но и с социальной точки зрения. Детская стоматология сегодня — это полноценная медицина. Ещё сравнительно недавно дантисты нередко лечили малышей «по остаточному принципу». Сегодня подход принципиально иной: ребёнка рассматривают как отдельную личность, а не как «будущего взрослого пациента»
Владимир Шипков
Врач-стоматолог и владелец многопрофильного медицинского центра
Как подчеркнул врач, прогрессивные детские дантисты работают на опережение. Герметизация фиссур, индивидуальный подбор средств гигиены, геймифицированные щётки, пасты с разными вкусами, игровые зоны, работа с детьми в комфортной форме — всё это элементы одной системы. Задача проста: чтобы ребёнок органично вошёл во взрослую медицинскую среду без страха и травм. Седация, медикаментозный сон и современные методы обезболивания сегодня являются нормальной частью дентальной помощи, особенно незаменимой для маленьких пациентов с дентофобией (боязнью стоматологов).
Чего может стоить «экономия» на временных зубах
Если начавшийся кариес игнорировать, через несколько месяцев зуб разрушится, затем появится воспаление, и его всё-таки придется удалять. При этом у постоянного зуба не будет физиологически правильного вектора развития, и прикус начинает деформироваться. Позже ребёнку могут назначить ортодонтическое лечение — брекеты, пластины, аппараты стоимостью в десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.
Как ухаживать за молочными зубами, чтобы не пришлось лечить
- Начинайте чистку с момента прорезывания первого зуба. Сначала пальцевой щёткой, затем детской — дважды в день.
- Используйте пасту с фтором. Концентрация для детей до 6 лет — не более 1000 ppm, старше — 1450 ppm (ВОЗ, рекомендации 2022 года).
- Исключите «бутылочный кариес». Не позволяйте малышу засыпать с бутылочкой сладкого сока или молока.
- Регулярные осмотры проводятся не реже, чем каждые 6 месяцев. Первый визит лучше запланировать в 1–1,5 года.
- Питание и привычки. Меньше сахара и липких сладостей, больше овощей и твёрдых фруктов, которые помогают естественной чистке зубов.
«Молочный зуб — это не просто временная «заглушка». Это часть сложной системы, от которой зависит здоровье постоянного прикуса, качество речи и даже уверенность ребёнка. Если кариес появился, лечить стоит сразу, без «давайте подождём». Чего действительно можно подождать, так это второго ребёнка, отпуска или ремонта, но визит к стоматологу при первых признаках дентальных недугов — как скорая помощь, которая спасает только тогда, когда приезжает вовремя»
Владимир Шипков
Врач-стоматолог и владелец многопрофильного медицинского центра