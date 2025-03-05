Флюс: причины возникновения как предотвратить болезнь

Что такое флюс

Флюс или периостит – это воспаление надкостницы, тонкой ткани, покрывающей челюстную кость. Его провоцирует инфекция, которая возникает в зубе или кармане десны, когда в них попадают остатки пищи и начинают гнить. Основной причиной возникновения флюса служит инфицирование зуба. Оно бывает при наличии прикорневых кист или воспалений кармана десны, вследствие глубокого кариеса, механических травм (сколов или трещин) на зубах, плохой гигиены. Нередки также случаи возникновения периостита при сильном переохлаждении, проблемах с иммунитетом и при хронических заболеваниях, однако процесс по большей части всегда одинаков: бактерии проникают в пульпу зуба и далее распространяются на перидонтальные ткани и надкостницу.

Симптомы флюса и его стадии

Периостит развивается постепенно: острая серозная стадия характеризуется отеком и неприятными ощущениями в пораженной области. Она длится не более трех дней и если сначала поражение не особо незаметно, то по мере распространения из зуба или десны в окружающие ткани, ситуация усугубляется.

Вторая стадия — острая гнойная. При ней инфекция быстро прогрессирует: десны и щеки опухают, температура повышается. Помимо очень сильных болей, данная стадия опасна тем, что сформировавшийся абсцесс (или свищ) может привести к серьезной интоксикации организма. На этом этапе нельзя ковырять воспаленный участок самостоятельно и нужно срочно обращаться к врачу. Если этого не сделать, может наступить острая диффузная стадия, при которой болезнь может захватить всю ротовую полость, перекинуться на наружную сторону щеки, губы, нос и лимфоузлы.

В хроническую стадию (такое бывает в 5-6% случаев) флюс переходит, когда пациент по разным причинам не обращается за медицинской помощью. В таком случае заболевание прогрессирует на протяжении нескольких месяцев и даже лет — ремиссии сменяются обострениями, но лечение уже не приносит должного результата.

Как протекает заболевание

У детей из-за более слабого иммунитета, особенностей анатомии челюстной системы, а также более активного кровоснабжения тканей флюс может протекать быстрее, чем у взрослых, но с менее выраженными симптомами. Поэтому если ваш ребенок внезапно стал вялым, начал капризничать, жалуется на повышенную температуру, слабость и отказывается от еды из-за боли и распирающих ощущений в десне, внимательно осмотрите его рот. При малейших покраснениях не надо пить жаропонижающее или антибиотики — сначала пусть его осмотрит педиатр, а потом стоматолог.

У взрослых течение болезни более медленное — оно сопровождается пульсирующей болью, отдающей в ухо, челюсть или горло, а также резкой отечностью и покраснением слизистой. Многие взрослые пациенты, заметив первые симптомы, не обращаются к врачу и начинают делать повязки, компрессы и активно полощут рот солевым или содовым раствором. Все это по большей части оказывается бесполезным, так что проще сразу обратиться к врачу и не мучиться.