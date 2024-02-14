Физика, химия или красивое чувство: что такое любовь
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Что такое любовь и есть ли у нее «симптомы? Потеют ладони, учащается сердцебиение, появляется эйфория или уходит аппетит. Перманентные чувства испытывали многие, но удержать почему-то получается не у всех. Может, потому что любовь - обычное физиологическое влечение? Или все-таки глубокое чувство? Сайт «Страсти» искал ответ на этот вопрос у свахи и директора брачного агентства «Импульс» Галины Карасевой, а также психотерапевта и эксперта женских трансформаций Ксении Лапиной.
Настоящая любовь приходит с годами
Директор брачного агентства «Импульс» Галина Карасева рассказала нам, что зрелая любовь приходит с годами. О ней чаще всего рассказывают дети родителей, которые много лет прожили в счастливом браке. Все остальное – влечение и влюбленность.
«По наблюдениям психологов, зрелая любовь проходит три стадии, которые отличаются друг от друга: увлеченность, влюбленность и настоящая любовь. Первая стадия - увлеченность, часто называемая «романтическим влечением» или «химией». В этой фазе люди испытывают сильное влечение друг к другу, которое может быть вызвано физическими привлекательностью, общей химией или вниманием, которое они получают от своего партнера. Это временная эйфория, когда все кажется магическим и весь мир крутится вокруг влюбленных. Однако увлеченность может исчезнуть так же быстро, как и возникнуть, особенно если не сопровождается дальнейшей эмоциональной и душевной связью.
Вторая стадия - влюбленность, более устойчивая и глубокая на эмоциональном уровне, чем увлеченность. Влюбленность характеризуется более углубленными эмоциональными и психологическими связями между двумя людьми. В этой фазе возникает сильное желание быть рядом с партнером, заботиться о нем и делить с ним свою жизнь. Влюбленность также проявляется в глубоком восхищении и привязанности к другому человеку.
Третья стадия - настоящая любовь, которая является результатом взросления и развития взаимоотношений. Настоящая любовь характеризуется глубоким, бескорыстным привязанностью к партнеру, полным принятием и пониманием его недостатков, умением прощать и поддерживать в трудных ситуациях. Она основана на доверии, сопереживании, уважении и желании делать своего партнера счастливым.
Настоящая любовь выходит за рамки временных чувств и позволяет людям строить крепкую и продолжительную связь, основанную на взаимном уважении и поддержке. В своей работе в силу ограничения по времени работы с клиентом, я чаще вижу первую и вторую стадии любви. Настоящая, зрелая любовь – это то, что приходит с годами. Это та любовь, о которой мне рассказывают дети родителей, проживших свою жизнь в счастливом браке.
Хочется верить, что те мои клиенты, что уходят от меня в отношения и создают свои семьи, все дойдут до той степени безусловного доверия и принятия своего супруга, который можно назвать настоящей любовью. И перед днем Святого Валентина, хоть и говорят, что это не наш праздник, все же хочется пожелать всем найти свою истинную, настоящую любовь».
Успех любовной связи зависит от многих факторов
Психотерапевт, эксперт женских трансформаций, коуч Level 1 ICF, энергопрактик Ксения Лапина рассказала, что успех отношений между мужчиной и женщиной зависит от ряда факторов, включая наличие или отсутствие общих ценностей, совместимость и другое. Также эксперт привела собственную формулу любви.
«Любовь – это эмоциональная связь между людьми, основанная на глубокой привязанности, уважении, притяжении и нежности. Многие учёные мужи на протяжении веков спорили о том, является ли она результатом химических реакций в организме или это проявление наших сердечных чакр.
Существуют исследования, которые утверждают, что люди влюбляются благодаря выделению гормонов: окситоцина, дофамина, серотонина и эндорфина, которые играют важную роль в физиологических процессах нашего организма.
За первый этап влюблённости отвечает гормон фенилэтиламин, который выделяется вместе с серотонином и дофамином, которые повышают симпатию, эмоциональную теплоту и даже наращивают сексуальное напряжение, обеспечивая нам светящийся взгляд и прилив энергии.
На этом этапе мы принимаем решение вступать ли в сексуальные отношения, а также здесь может произойти «сбой» верности, и партнёр может изменить своем любимому, поддавшись на химическое «опьянение» гормонами.
Следующий участник сцены – это окситоцин, который отвечает за формирование нежности и привязанности, из-за чего нам не так просто потом расстаться с партнёром, так как вся наша гормональная система подстраивается под него. Здесь любовь становится спокойная, но очень сильная и нежная.
В норме уровень окситоцина заметно выше у женщин, так как этот гормон играет важнейшую роль в формировании материнской любви и привязанности к ребёнку. И по статистике женщины реже являются инициаторами разводов и измен.
Однако, стоит отметить, что гормоны могут быть причиной лишь временного эмоционального возбуждения. Сама по себе химия не может объяснить глубину и сложность, которые присутствуют в любовных отношениях. Успех любовной связи зависит от многих факторов, включая уровень совместимости, общих ценностей, взаимопонимания и умении проявлять заботу друг о друге.
У меня есть личная формула любви.
Любовь = дружба + влюбленность
Дружба = симпатия + уважение
Влюбленность = страсть + симпатия
Из этих формул мы видим, что любовь состоит из следующих компонентов: симпатия, уважение и страсть.
Тогда и рождается именно любовь, когда в ней есть все аспекты, и без уважения глубокое чувство любви невозможно.
Таким образом, любовь – это объединение химических процессов и глубинных человеческих чувств. Гормоны лишь помогают нам испытывать эти эмоции, но чувства настоящей любви идут далеко за рамки биологии. И я желаю каждому их испытать».