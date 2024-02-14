Физика, химия или красивое чувство: что такое любовь

Что такое любовь и есть ли у нее «симптомы? Потеют ладони, учащается сердцебиение, появляется эйфория или уходит аппетит. Перманентные чувства испытывали многие, но удержать почему-то получается не у всех. Может, потому что любовь - обычное физиологическое влечение? Или все-таки глубокое чувство? Сайт «Страсти» искал ответ на этот вопрос у свахи и директора брачного агентства «Импульс» Галины Карасевой, а также психотерапевта и эксперта женских трансформаций Ксении Лапиной.

Настоящая любовь приходит с годами

Директор брачного агентства «Импульс» Галина Карасева рассказала нам, что зрелая любовь приходит с годами. О ней чаще всего рассказывают дети родителей, которые много лет прожили в счастливом браке. Все остальное – влечение и влюбленность.

«По наблюдениям психологов, зрелая любовь проходит три стадии, которые отличаются друг от друга: увлеченность, влюбленность и настоящая любовь. Первая стадия - увлеченность, часто называемая «романтическим влечением» или «химией». В этой фазе люди испытывают сильное влечение друг к другу, которое может быть вызвано физическими привлекательностью, общей химией или вниманием, которое они получают от своего партнера. Это временная эйфория, когда все кажется магическим и весь мир крутится вокруг влюбленных. Однако увлеченность может исчезнуть так же быстро, как и возникнуть, особенно если не сопровождается дальнейшей эмоциональной и душевной связью.

Вторая стадия - влюбленность, более устойчивая и глубокая на эмоциональном уровне, чем увлеченность. Влюбленность характеризуется более углубленными эмоциональными и психологическими связями между двумя людьми. В этой фазе возникает сильное желание быть рядом с партнером, заботиться о нем и делить с ним свою жизнь. Влюбленность также проявляется в глубоком восхищении и привязанности к другому человеку.

Третья стадия - настоящая любовь, которая является результатом взросления и развития взаимоотношений. Настоящая любовь характеризуется глубоким, бескорыстным привязанностью к партнеру, полным принятием и пониманием его недостатков, умением прощать и поддерживать в трудных ситуациях. Она основана на доверии, сопереживании, уважении и желании делать своего партнера счастливым.