Физические и психологические: врач назвала сложности, с которыми сталкиваются протезированные дети

Протезирование — крайне сложная вещь как с психологической точки зрения, так и с физической. Само изделие пока не может полностью заменить настоящую конечность, но в то же время предоставляет его носителю море возможностей. Это все, что касается пациентов, среди которых как взрослые, так и дети. Врач-реабилитолог Алина Кузякина рассказала сайту «Страсти», с какими сложностями сталкиваются дети, использующие протез, при адаптации.

Специалист разделила все аспекты на психологические и физические. Физические сложности, по словам Кузякиной, сводятся к большой нагрузке для опорно-двигательного аппарата ребенка. Несовершеннолетнему может быть тяжело привыкнуть к новому весу — это новые задачи, к которым организм пока не адаптирован, а поэтому мышцы могут уставать.