Физические и психологические: врач назвала сложности, с которыми сталкиваются протезированные дети
Врач-реабилитолог Кузякина рассказала о сложностях детей с протезами .
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Протезирование — крайне сложная вещь как с психологической точки зрения, так и с физической. Само изделие пока не может полностью заменить настоящую конечность, но в то же время предоставляет его носителю море возможностей. Это все, что касается пациентов, среди которых как взрослые, так и дети. Врач-реабилитолог Алина Кузякина рассказала сайту «Страсти», с какими сложностями сталкиваются дети, использующие протез, при адаптации.
Специалист разделила все аспекты на психологические и физические. Физические сложности, по словам Кузякиной, сводятся к большой нагрузке для опорно-двигательного аппарата ребенка. Несовершеннолетнему может быть тяжело привыкнуть к новому весу — это новые задачи, к которым организм пока не адаптирован, а поэтому мышцы могут уставать.
Относительно психологической адаптации важно упомянуть два параметра: первый – это само привыкание ребенка к протезу. Как правило, все наши дети, какую-то часть жизни были без протеза.… И вторая психологическая сложность связана с принятием своего тела. Мы (компания «Моторика», прим. «Страсти») делаем протезы не похожие на вторую руку, это наш принципиальный подход, потому что мы считаем, что не нужно скрывать свою особенность.
Алина Кузякина
специалист по реабилитации компании «Моторика»