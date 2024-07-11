«Фиброз, атрофия, чрезмерный объем в области скул»: хирург раскрыл последствия вмешательства во внешность Натальи Андрейчеко

Знаменитая Мэри Поппинс Наталья Андрейченко в молодости была эталоном красоты для многих. Мужчины замирали в присутствии этой актрисы, а режиссеры боролись за возможность снимать ее в кино. Сейчас артистке 68 лет. Конечно, возраст берет свое, но даже сейчас Андрейченко не боится показывать себя в соцсетях без ретуши и фильтров. Звездный пластический хирург Сергей Свиридов смог досконально изучить лицо Натальи и рассказать сайту «Страсти», к каким вмешательствам прибегала актриса.

Сама Наталья Андрейченко неоднократно заявляла, что сохранять бодрость духа, фигуру и лицо ей помогает йога. Артистка практикует медитации и даже обучает этому других. Также звезда кинематографа утверждает, что в пищу она употребляет только сырые фрукты и овощи. А раз в неделю и вовсе сидит на одной воде. О пластике же и косметологических процедурах Леди Совершенство упорно молчит. Но, по словам, пластического хирурга, к ним она все-таки прибегала.