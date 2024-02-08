Этого компонента не должно быть: как выбрать зубную щетку и пасту
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Зубная щетка и паста — это привычные вещи, которые люди используют каждый день. Без них трудно представить современную жизнь. Сегодня в магазинах представлен широкий выбор этих гигиенических средств. Как не поддаться на уловки маркетологов и найти те, которые реально помогут сохранить здоровье зубов? О том, что следует знать при покупке пасты и щетки, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.
История создания зубной пасты: от Древнего Египта до наших дней
Первые примитивные средства для чистки зубов появились еще в глубокой древности, их родиной считается Египет. В состав такой зубной пасты входили натуральные ингредиенты: уксус, сажа, кусочки абразивного вещества. Европейцы нашли другую идею путь: они использовали для гигиены полости рта чистящий порошок. Свою лепту в создание популярного продукта внесли и американцы. Однако их изобретение применялось не в гигиенических целях, а для освежения дыхания. Никаких лечебных свойств это средство не имело.
Но нашелся человек, который пошел дальше. Настоящим «отцом» зубной пасты в ее современном виде является простой аптекарь из Германии. Это начинание стало одним из величайших стартапов в истории человечества. Молодой человек соединил свойства очищающего порошка и американской освежающей пасты. Интересно, что он решил поместить средство в металлический тюбик для более удобного нанесения на щетку.
Выбор зубной пасты: на что обратить внимание?
За сто лет своего существования зубная паста претерпела немало трансформаций. В настоящее время на рынке представлено огромное количество различных продуктов. Как из множества вариантов выбрать самый правильный и эффективный?
Виды зубных паст
Различают два основных вида паст — профилактические и лечебные. Из их названий понятно, что первые используются для предотвращения проблем, а вторые применяются по назначению врача в комплексной терапии стоматологических заболеваний.
• профилактические зубные пасты предназначены для ежедневной гигиены и обладают приятным вкусом. В состав средства могут входить флюорит или кальций для укрепления эмали. Существует огромный выбор паст для чувствительных зубов, разработаны также продукты с отбеливающими свойствами;
• лечебные пасты используются в основном при кровоточивости десен.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Состав средства
Все необходимые инструкции по использованию средства и информация об ингредиентах написаны на упаковке. Эти данные надо обязательно изучить.
Что должно входить в состав продукта и чему там быть не следует?
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Всем известно, что большинство паст хорошо пенится. Это происходит потому, что в них добавляется не совсем полезное вещество SLS (лаурилсульфат натрия), которое и обеспечивает обильное пенообразование. Этого компонента не должно быть в правильной зубной пасте.
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Обращайте внимание, чтобы паста была низкоабразивная. Это свойство также указывается на упаковке.
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Еще один важный совет — смотрите на цену. В дешевых продуктах содержатся необработанные и неоткалиброванные частички, которые могут нанести серьезный вред эмали.
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Будьте осторожны с отбеливающими пастами — их можно применять только после консультации с врачом. Неправильное использование может привести к повышенной чувствительности зубов и необратимыми изменениям эмали.
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Пасты для профилактики кариеса тоже требуют рекомендации стоматолога, поскольку в них содержатся активные химические вещества, например, фтор. В некоторых случаях данные компоненты могут навредить здоровью.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Многие интересуются, нужно ли менять пасту время от времени или лучше пользоваться одной и той же. Лечебные средства обычно назначаются на определенный срок, например на неделю. Профилактические пасты можно использовать более длительное время без вреда для здоровья.
Можно ли глотать зубную пасту? В мире существует только одно средство, которое получило сертификат как пищевой продукт. Официально его можно даже есть! Но в последнее время были проведены исследования, которые показали, что один из его компонентов может нанести вред здоровью. Поэтому пасту лучше не глотать. Исключение составляет продукт, разработанный для детей до двух лет.
Кто придумал зубную щетку?
Проблемы гигиены полости рта волновали людей с давних пор. В XV веке китайцы создали приспособление, похожее на современную зубную щетку. Изделие было изготовлено из кости и натуральной щетины.
Через триста лет англичане усовершенствовали конструкцию, и зубная щетка стала использоваться повсеместно.
Как правильно выбрать щетку?
Если вы предпочитаете пользоваться обычной ручной щеткой, то важно обратить внимание на щетину. Она должна быть очень густой и мягкой — только тогда очищение будет качественным, бережным и безопасным.
Если вам больше нравится электрическая щетка, то лучше выбрать звуковую. Головка такого прибора — как у обычной щетки, но при этом она чистит зубы со звуковой скоростью и делает за вас всю «грязную» работу. А вот электрические устройства, которые совершают круговые движения, нужно использовать очень аккуратно: они подходят далеко не всем. Это зависит от особенностей строения десны и твердых тканей зуба. Кроме того, к такой щетке необходимо выбрать мягкую зубную пасту, лучше на гелевой основе.
Арам Давидян
Стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC
Перед применением любого гигиенического средства необходимо проконсультироваться со стоматологом. Ведь только врач сможет дать индивидуальные рекомендации с учетом состояния здоровья зубов и десен.