Этого компонента не должно быть: как выбрать зубную щетку и пасту

Зубная щетка и паста — это привычные вещи, которые люди используют каждый день. Без них трудно представить современную жизнь. Сегодня в магазинах представлен широкий выбор этих гигиенических средств. Как не поддаться на уловки маркетологов и найти те, которые реально помогут сохранить здоровье зубов? О том, что следует знать при покупке пасты и щетки, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

История создания зубной пасты: от Древнего Египта до наших дней

Первые примитивные средства для чистки зубов появились еще в глубокой древности, их родиной считается Египет. В состав такой зубной пасты входили натуральные ингредиенты: уксус, сажа, кусочки абразивного вещества. Европейцы нашли другую идею путь: они использовали для гигиены полости рта чистящий порошок. Свою лепту в создание популярного продукта внесли и американцы. Однако их изобретение применялось не в гигиенических целях, а для освежения дыхания. Никаких лечебных свойств это средство не имело.

Но нашелся человек, который пошел дальше. Настоящим «отцом» зубной пасты в ее современном виде является простой аптекарь из Германии. Это начинание стало одним из величайших стартапов в истории человечества. Молодой человек соединил свойства очищающего порошка и американской освежающей пасты. Интересно, что он решил поместить средство в металлический тюбик для более удобного нанесения на щетку.

Выбор зубной пасты: на что обратить внимание?

За сто лет своего существования зубная паста претерпела немало трансформаций. В настоящее время на рынке представлено огромное количество различных продуктов. Как из множества вариантов выбрать самый правильный и эффективный?

Виды зубных паст

Различают два основных вида паст — профилактические и лечебные. Из их названий понятно, что первые используются для предотвращения проблем, а вторые применяются по назначению врача в комплексной терапии стоматологических заболеваний.