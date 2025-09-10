«Это самолюбование»: сможет ли Татьяна Тур сделать популярной группу Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева и Катя Гордон создали музыкальную группу «Зависть». Артистки устроили презентацию коллектива, во время которой исполнили новые песни. Известно, что «Зависть» продюсирует Татьяна Тур, сотрудничавшая с Полиной Гагариной и другими звездами шоу-бизнеса. Несмотря на опыт Тур, продюсер Павел Рудченко усомнился в успехе коллектива. Он убежден, что для Леры и Кати — это несерьезное увлечение. Павел поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Мне не очень верится, что Таня сможет вывести коллектив в топ. Группа — это самолюбование. Просто творческое самовыражение Леры Кудрявцевой и Кати Гордон», — высказался продюсер.

На презентации группы Лера призналась, что мечтает о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым. Правда пока он отказался от совместного выступления. Продюсер Павел Рудченко считает, что коллаборация артистов может состояться. Павел отметил, что Лера и Сергей находятся в хороших отношениях.

«То, что «Зависть» может записать песню со Шнуровым, — это реально. Лера Кудрявцева в хороших отношениях с Сергеем и считает его грамотным человеком. Вполне возможно, в ближайшем времени можем услышать совместный трек», — резюмировал продюсер.