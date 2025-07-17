«Это огромная проблема»: адвокат Жорин оценил решение суда о взыскании с похитителя Авраама Руссо 500 тысяч рублей

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение суда Москвы о взыскании с одного из похитителей певца Авраама Руссо 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба вместо заявленных 5 миллионов рублей. По его словам, значительное снижение суммы компенсации — это устоявшаяся практика.

«Суд взыскивает ничтожно малые суммы в качестве возмещения морального вреда. Это огромная проблема, учитывая то обстоятельство, что роль компенсации – возместить нравственные и моральные страдания. Несмотря на то, что у нас не прецедентное право, есть единообразие судебной практики, и вот такие суммы взыскивают», - пояснил адвокат Жорин.

Он также подчеркнул, что у Авраама Руссо есть право обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Певец также может потребовать возмещения вреда здоровью, расходов на лечение, реабилитацию и так далее.

«В совокупности это могут быть какие-то более значительные суммы, но, учитывая все обстоятельства, конечно же, это не будут суммы, которые могут как-то компенсировать пережитые им моральные страдания», - сказал Сергей Викторович.

С момента похищения Авраама Руссо прошло уже более 20 лет, однако срок давности по делу о компенсациях не истек. Как пояснил Сергей Жорин, в случаях возбуждения уголовного дела и заявления гражданского иска в рамках уголовного дела срок приостанавливается, а во-вторых, течение срока исковой давности по различным делам начинает идти по-разному.

«В данном случае со сроками все в порядке, но взыскать какие-то существенные суммы будет крайне сложно», - заключил адвокат.

Напомним, в феврале текущего года Авраам Руссо подал иск к похитившему его Владимиру Шестопалову на 5 миллионов рублей. Адвокат артиста Андрей Алешкин рассказал, что туда входят моральный ущерб, компенсация юридических услуг и другие расходы из-за уголовного дела.

При этом самого Шестопалова арестовали в 2024 году, но вскоре отпустили из-под стражи в связи с истечением срока давности. Преступление было совершено в 2004 году. Вину свою он так и не признал. Других фигурантов дела также отпустили.

Следствие считает, что владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага», где звезду избили, а после сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Исполнитель был вынужден согласиться на выдвинутые ему требования не уходить к другому продюсеру.

Ранее Авраам Руссо также подал иск в суд на Тархана Эльдукаева, который обвиняется в покушении на него. Артист требовал компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей.