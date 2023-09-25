«Это не про задачу скрыть особенность ребенка»: врач-реабилитолог про косметические протезы
Врач-реабилитолог Кузякина рассказала о роли косметических протезов для детей.
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Детское протезирование — носит исключительный характер, особенно если ребенок не имеет какой-либо конечности с рождения. Врач-реабилитолог Алина Кузякина рассказала сайту «Страсти», с какого возраста юному пациенту рекомендуется носить изделие и в чем смысл косметических протезов.
Специалисты могут начать работать с ребенком уже с шести месяцев. До получения активного протеза малышу устанавливают косметическое устройство. По словам Кузякиной, декоративное изделие необходимо не для того, чтобы скрыть отсутствие руки или другой конечности, а чтобы ребенок привык к тому, что оно у него есть. Кроме того, это важно на той стадии, когда малыш начинает садиться и вставать — для правильного развития опорно-двигательного аппарата.
Важно, чтобы он это делал с одинаковым весом двух сторон тела. Это не про задачу скрыть особенность ребенка, а про его здоровье. Далее в два, в два с половиной года необходимо провести смену косметического протеза на активный протез, тогда про «косметику» мы забываем.
Алина Кузякина
специалист по реабилитации компании «Моторика»