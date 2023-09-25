«Это не про задачу скрыть особенность ребенка»: врач-реабилитолог про косметические протезы

Детское протезирование — носит исключительный характер, особенно если ребенок не имеет какой-либо конечности с рождения. Врач-реабилитолог Алина Кузякина рассказала сайту «Страсти», с какого возраста юному пациенту рекомендуется носить изделие и в чем смысл косметических протезов.

Специалисты могут начать работать с ребенком уже с шести месяцев. До получения активного протеза малышу устанавливают косметическое устройство. По словам Кузякиной, декоративное изделие необходимо не для того, чтобы скрыть отсутствие руки или другой конечности, а чтобы ребенок привык к тому, что оно у него есть. Кроме того, это важно на той стадии, когда малыш начинает садиться и вставать — для правильного развития опорно-двигательного аппарата.