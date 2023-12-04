Это не больно: бьюти-эксперт развеяла главные страхи о лазерной эпиляции
Бьюти-эксперт Атланова развеяла главные страхи о лазерной эпиляции.
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Лазерная эпиляция – современный и эффективный метод удаления волос на теле и лице. Но есть люди, которых пугает само слово «лазер». Они опасаются боли и ожогов. Основатель сети студий эпиляции и эстетики в Москве, сертифицированный трекер, производитель косметики Дарья Атланова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» развеяла самые популярные страхи об этой услуге.
Как это работает
Перед процедурой растительность на ногах, руках, в области бикини и подмышках полностью сбривают. Мастер протирает кожу антисептиком, наносит охлаждающий гель и подбирает мощность аппарата в зависимости от обрабатываемой области. Вспышку лазера поглощает оставшийся после бриться стержень волоса. Свет проникает в волосяные фолликулы, нагревает и разрушает их, предотвращая дальнейший рост. Каждую зону проходят несколько раз.
При обработке лазером кожа нагревается. Вы ощущаете покалывание и тепло. Косметолог постоянно передвигает аппарат по коже, чтобы не перегревать одно и то же место.
У кого-то может быть повышенная чувствительность в интимных зонах. Тогда мастер уменьшит мощность аппарата или нанесет обезболивающий спрей или крем. Чтобы понять свои ощущения, перед первым сеансом сделайте несколько пробных импульсов.
«Через неделю-две после обработки выросшие волоски выпадают, особенно после ванны и скрабирования. Новые растут тонкими и занимают меньшую площадь. Лучший результат получается у светлокожих людей с темными волосками».
Дарья Атланова
Основатель сети студий эпиляции и эстетики в Москве, сертифицированный трекер, производитель косметики
В отличие от бритья, восковой эпиляции или шугаринга – этой бесконечной «карусели» удаления волос – в лазерной эпиляции есть возможность избавиться от них навсегда, как и от регулярных платных процедур.
Обычно достаточно 5-10 сеансов частотой раз в месяц. Всё индивидуально: кому-то хватает и пары-тройки «подходов». Дальше раз в полгода достаточно делать поддерживающие процедуры.